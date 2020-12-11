Темы дня

Спорт / Фигурное катание
11 декабря 2020, 11:51

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2021 отменён

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Международная федерация союза конькобежцев (ISU) приняла решение об отмене чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен был пройти с 25 по 31 января в Загребе (Хорватия). Кроме того, отменён финал мировой серии Гран-при, запланированный в Пекине. 

- Совет ISU решил отменить чемпионат Европы по фигурному катанию из-за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 во всём мире и, как следствие, возрастающего риска для организаторов и участников, - говорится в официальном сообщении Союза. 

Про чемпионат мира, который должен состояться в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта, пока ISU не говорит. Вероятно, остаётся надежда, что ситуация с пандемией ещё стабилизируется. 

Напомним, что чемпионат Европы 2020 года, прошедший в австрийском Граце, стал для сборной России триумфальным. Наши фигуристы завоевали золотые медали во всех видах. И получается, что ещё на год все они останутся действующими чемпионами. 

Что касается чемпионата России в Челябинске - он должен стартовать 22 декабря, на данный момент Федерация фигурного катания на коньках России не заявляет о переносе или отмене. Продолжается продажа билетов, трибуны арены "Трактор" будут заполнены на треть. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.12.2020, 19:29 / Общество
Михаил Мишустин заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в вакцинации от COVID-19
11.12.2020, 18:41 / Общество
Официально: в Свердловской области продлили дистант школьникам
11.12.2020, 18:29 / Культура
На 78-м году жизни скончался народный артист России Николай Иванов
11.12.2020, 18:15 / Общество
В выходные свердловчане увидят сближение Луны и Венеры
11.12.2020, 17:51 / Экономика
Отмена ЕНВД: индивидуальных предпринимателей поставили перед выбором