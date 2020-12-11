Чемпионат Европы по фигурному катанию-2021 отменён

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Международная федерация союза конькобежцев (ISU) приняла решение об отмене чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен был пройти с 25 по 31 января в Загребе (Хорватия). Кроме того, отменён финал мировой серии Гран-при, запланированный в Пекине.

- Совет ISU решил отменить чемпионат Европы по фигурному катанию из-за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 во всём мире и, как следствие, возрастающего риска для организаторов и участников, - говорится в официальном сообщении Союза.

Про чемпионат мира, который должен состояться в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта, пока ISU не говорит. Вероятно, остаётся надежда, что ситуация с пандемией ещё стабилизируется.

Напомним, что чемпионат Европы 2020 года, прошедший в австрийском Граце, стал для сборной России триумфальным. Наши фигуристы завоевали золотые медали во всех видах. И получается, что ещё на год все они останутся действующими чемпионами.

Что касается чемпионата России в Челябинске - он должен стартовать 22 декабря, на данный момент Федерация фигурного катания на коньках России не заявляет о переносе или отмене. Продолжается продажа билетов, трибуны арены "Трактор" будут заполнены на треть.