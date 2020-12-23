Пары. Прямая трансляция. Короткая программа. Чемпионат России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов поборются за лидерство на чемпионате России. Фото: Александр Козик

Завтра в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию. В первый день короткую программу представят спортивные пары. На лёд арены «Трактор» выйдут сильнейшие спортсмены нашей страны.

Трансляция начнётся 24 декабря в 17:15 по московскому времени.

Состав участников чемпионата России: 1. Артемьева Юлия Назарычев Михаил, Пермский край 2. Акопова Карина – Рахманин Никита, Краснодарский край 3. Ахантьева Ксения – Колесов Валерий, Санкт-Петербург 4. Балабанова Анастасия – Святченко Алексей, Москва 5. Бойкова Александра – Козловский Дмитрий, Санкт-Петербург 6. Кадырова Ясмина – Бальченко Иван, Пермский край 7. Мишина Анастасия – Галлямов Александр, Санкт-Петербург 8. Мухаметзянова Диана – Миронов Илья Республика, Татарстан/ Москва 9. Павлюченко Дарья – Ходыкин Денис, Москва 10. Панфилова Аполлинария – Рылов Дмитрий, Пермский край 11. Пепелева Алина – Плешков Роман, Москва 12. Тарасова Евгения – Морозов Владимир, Республика Татарстан/ Москва

Напомним, в нынешнем сезоне на чемпионат России планировали допустить только тех, кто примет участие в двух этапах из пяти в рамках Кубка России, и наберёт необходимую сумму баллов. Однако многие фигуристы так и не смогли выступить на двух этапах, некоторые из сильнейших не катались ни на одном. Свою роль сыграл коронавирус, а также сезонные болезни. У многих были травмы. Поэтому ФФККР сделала для этих спортсменов исключение.

Тем не менее давайте посмотрим, как выглядит рейтинг пар по итогам Кубка России:

1 Дарья ПАВЛЮЧЕНКО / Денис ХОДЫКИН Россия 36.00 1 Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ Россия 36.00 3 Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВ Россия 34.00 4 Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВ Россия 32.00 5 Ясмина КАДЫРОВА / Иван БАЛЬЧЕНКО Россия 28.00 6 Диана МУХАМЕТЗЯНОВА / Илья МИРОНОВ Россия 26.00 6 Анастасия БАЛАБАНОВА / Алексей СВЯТЧЕНКО Россия 26.00 8 Алина ПЕПЕЛЕВА / Роман ПЛЕШКОВ Россия 22.00 8 Карина АКОПОВА / Никита РАХМАНИН Россия 22.00 10 Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ Россия 16.00 11 Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ Россия 14.00 11 Мария АЛЬХОВА / Сергей БЕЗБОРОДЬКО Россия 14.00 13 Виктория ВАСИЛЬЕВА / Никита ВОЛОДИН Россия 6.00

И пока мы в предвкушении выступлений фигуристов в Челябинске, отмотаем на год назад, чтобы вспомнить – как были распределены медали чемпионата России в Красноярске.

Чемпионы России-2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото: Александр Козик

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский 233.66

2. Евгения Тарасова / Владимир Мороз 233.19

3. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин 219.72

4. Анастасия Мишина / Александр Галлямов 212.85

5. Алина Пепелева / Роман Плешков 203.57