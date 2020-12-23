Пары. Прямая трансляция. Короткая программа. Чемпионат России

Завтра в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию. В первый день короткую программу представят спортивные пары. На лёд арены «Трактор» выйдут сильнейшие спортсмены нашей страны.
Трансляция начнётся 24 декабря в 17:15 по московскому времени.
Состав участников чемпионата России:
1. Артемьева Юлия Назарычев Михаил, Пермский край
2. Акопова Карина – Рахманин Никита, Краснодарский край
3. Ахантьева Ксения – Колесов Валерий, Санкт-Петербург
4. Балабанова Анастасия – Святченко Алексей, Москва
5. Бойкова Александра – Козловский Дмитрий, Санкт-Петербург
6. Кадырова Ясмина – Бальченко Иван, Пермский край
7. Мишина Анастасия – Галлямов Александр, Санкт-Петербург
8. Мухаметзянова Диана – Миронов Илья Республика, Татарстан/ Москва
9. Павлюченко Дарья – Ходыкин Денис, Москва
10. Панфилова Аполлинария – Рылов Дмитрий, Пермский край
11. Пепелева Алина – Плешков Роман, Москва
12. Тарасова Евгения – Морозов Владимир, Республика Татарстан/ Москва
Напомним, в нынешнем сезоне на чемпионат России планировали допустить только тех, кто примет участие в двух этапах из пяти в рамках Кубка России, и наберёт необходимую сумму баллов. Однако многие фигуристы так и не смогли выступить на двух этапах, некоторые из сильнейших не катались ни на одном. Свою роль сыграл коронавирус, а также сезонные болезни. У многих были травмы. Поэтому ФФККР сделала для этих спортсменов исключение.
Тем не менее давайте посмотрим, как выглядит рейтинг пар по итогам Кубка России:
|1
|Дарья ПАВЛЮЧЕНКО / Денис ХОДЫКИН
|Россия
|36.00
|1
|Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ
|Россия
|36.00
|3
|Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВ
|Россия
|34.00
|4
|Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВ
|Россия
|32.00
|5
|Ясмина КАДЫРОВА / Иван БАЛЬЧЕНКО
|Россия
|28.00
|6
|Диана МУХАМЕТЗЯНОВА / Илья МИРОНОВ
|Россия
|26.00
|6
|Анастасия БАЛАБАНОВА / Алексей СВЯТЧЕНКО
|Россия
|26.00
|8
|Алина ПЕПЕЛЕВА / Роман ПЛЕШКОВ
|Россия
|22.00
|8
|Карина АКОПОВА / Никита РАХМАНИН
|Россия
|22.00
|10
|Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ
|Россия
|16.00
|11
|Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ
|Россия
|14.00
|11
|Мария АЛЬХОВА / Сергей БЕЗБОРОДЬКО
|Россия
|14.00
|13
|Виктория ВАСИЛЬЕВА / Никита ВОЛОДИН
|Россия
|6.00
И пока мы в предвкушении выступлений фигуристов в Челябинске, отмотаем на год назад, чтобы вспомнить – как были распределены медали чемпионата России в Красноярске.
1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский 233.66
2. Евгения Тарасова / Владимир Мороз 233.19
3. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин 219.72
4. Анастасия Мишина / Александр Галлямов 212.85
5. Алина Пепелева / Роман Плешков 203.57