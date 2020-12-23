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Спорт / Фигурное катание
23 декабря 2020, 15:26

Пары. Прямая трансляция. Короткая программа. Чемпионат России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов поборются за лидерство на чемпионате России. Фото: Александр Козик

Евгения Тарасова и Владимир Морозов поборются за лидерство на чемпионате России. Фото: Александр Козик

Завтра в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию. В первый день короткую программу представят спортивные пары. На лёд арены «Трактор» выйдут сильнейшие спортсмены нашей страны.

Трансляция начнётся 24 декабря в 17:15 по московскому времени. 

Состав участников чемпионата России:

1. Артемьева Юлия Назарычев Михаил, Пермский край

2. Акопова Карина – Рахманин Никита, Краснодарский край

3. Ахантьева Ксения – Колесов Валерий, Санкт-Петербург

4. Балабанова Анастасия – Святченко Алексей, Москва

5. Бойкова Александра – Козловский Дмитрий, Санкт-Петербург

6. Кадырова Ясмина – Бальченко Иван, Пермский край

7. Мишина Анастасия – Галлямов Александр, Санкт-Петербург

8. Мухаметзянова Диана – Миронов Илья Республика, Татарстан/ Москва

9. Павлюченко Дарья – Ходыкин Денис, Москва

10. Панфилова Аполлинария – Рылов Дмитрий, Пермский край

11. Пепелева Алина – Плешков Роман, Москва

12. Тарасова Евгения – Морозов Владимир, Республика Татарстан/ Москва

Напомним, в нынешнем сезоне на чемпионат России планировали допустить только тех, кто примет участие в двух этапах из пяти в рамках Кубка России, и наберёт необходимую сумму баллов. Однако многие фигуристы так и не смогли выступить на двух этапах, некоторые из сильнейших не катались ни на одном. Свою роль сыграл коронавирус, а также сезонные болезни. У многих были травмы. Поэтому ФФККР сделала для этих спортсменов исключение.

Тем не менее давайте посмотрим, как выглядит рейтинг пар по итогам Кубка России:

1Дарья ПАВЛЮЧЕНКО / Денис ХОДЫКИНРоссия36.00
1Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВРоссия36.00
3Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВРоссия34.00
4Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВРоссия32.00
5Ясмина КАДЫРОВА / Иван БАЛЬЧЕНКОРоссия28.00
6Диана МУХАМЕТЗЯНОВА / Илья МИРОНОВРоссия26.00
6Анастасия БАЛАБАНОВА / Алексей СВЯТЧЕНКОРоссия26.00
8Алина ПЕПЕЛЕВА / Роман ПЛЕШКОВРоссия22.00
8Карина АКОПОВА / Никита РАХМАНИНРоссия22.00
10Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВРоссия16.00
11Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙРоссия14.00
11Мария АЛЬХОВА / Сергей БЕЗБОРОДЬКОРоссия14.00
13Виктория ВАСИЛЬЕВА / Никита ВОЛОДИНРоссия6.00

И пока мы в предвкушении выступлений фигуристов в Челябинске, отмотаем на год назад, чтобы вспомнить – как были распределены медали чемпионата России в Красноярске.

Чемпионы России-2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото: Александр Козик

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский 233.66

2. Евгения Тарасова / Владимир Мороз 233.19

3. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин 219.72

4. Анастасия Мишина / Александр Галлямов 212.85

5. Алина Пепелева / Роман Плешков 203.57

Областная газета Свердловской области
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