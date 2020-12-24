Александра Степанова и Иван Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России

Фото: Александр Козик

В Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В первый день на арене «Трактор» были представлены ритм-танцы. Первую позицию заняла пара Александра Степанова и Иван Букин (87,28), вторые - Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (84,02). На третьем месте Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (80,19).

Для Александры Степановой и Ивана Букина это вообще был первый старт в сезоне. К тому же в Челябинске они открывали соревнования в танцах.

Дуэт частично сохранил свой ритм-танец, изменив музыку ко второй части и саму программу. Завершают выступление они теперь под очень популярную в этом сезоне композицию группы Queen «The show must go on».

И обновлённый танец действительно выигрышно смотрится. Правда, было заметно, что фигуристам пока не хватает сил, чтобы исполнить его без единой помарки. Была небольшая заминка на поддержке, немного снизилась скорость к финалу проката. Но судьи все равно не поскупились и поставили ребятам очень высокие баллы - 87,28.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро уже завоевали зрителя своим энергичным, эффектным танцем. Правда, у партнерши было несколько помарок, вероятно, из-за волнения. Но опять же, на общее впечатление это не повлияло. Баллы - 84,02.

А вот за третье место оставшимся парам нужно было побороться. В первую очередь речь об Аннабель Морозов и Андрее Багине, а также об Анастасии Скопцовой и Кирилле Алёшине, Елизавете Худайбердиевой и Егоре Базине.

Первый дуэт явно переволновался, допустив сначала грубую ошибку на шагах, а затем ещё и падение. Конечно, не на такое выступление они рассчитывали.

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин откатали программу ровно, вопросы вызвала лишь поддержка, но их оценка от этого не сильно пострадала - 80,19.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин отлично начали, но затем партнёр допустил грубую ошибку на твизлах, поэтому о высоком месте им пока думать не приходится. Баллы этой пары - 78,01.