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Спорт / Фигурное катание
25 декабря 2020, 11:44

Пары. Прямая трансляция. Произвольная программа. Чемпионат России

Смогут ли повторить успех прошлого года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский? Фото: Александр Козик

Смогут ли повторить успех прошлого года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский? Фото: Александр Козик

В Челябинске в разгаре чемпионат России по фигурному катанию. Уже завтра решится судьба медалей у спортивных пар. На лёд арены «Трактор» выйдут сильнейшие, однако первый день подарил столько сюрпризов, что предугадать, кто какие места займёт – крайне сложно.

Трансляция начнётся в 14:30 по московскому времени.

Итак, после короткой программы расклад сил следующий: первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (80,65), вторые – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,48), третьи – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (77,01).

Порядок выхода на лёд фигуристов:

Напомним вам итоги прошлого чемпионата России, чтобы была возможность сравнить с тем, что нам предстоит увидеть сегодня. 

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский 233.66

2. Евгения Тарасова / Владимир Мороз 233.19

3. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин 219.72

4. Анастасия Мишина / Александр Галлямов 212.85

5. Алина Пепелева / Роман Плешков 203.57

Областная газета Свердловской области
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