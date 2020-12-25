На чемпионате России разыгран первый комплект наград. Танцы на льду. Фото

Чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Фото: Александр Козик
В Челябинске разыгран первый комплект наград чемпионата России по фигурному катанию: результаты определились в танцах на льду. Победу одержала пара Александра Степанова и Иван Букин (220,16), серебро завоевали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (210,94). Бронза у Анастасии Скопцовой и Кирилла Алёшина (196,97).
В этом виде фигурного катания было много сюрпризов - как приятных, так и не очень. Главная борьба развернулась за третье место, и впереди оказались те, у кого крепче были нервы. Но танцы на льду - это не только спорт, это искусство. Поэтому предлагаем вам полюбоваться на главных действующих лиц сегодняшнего дня.