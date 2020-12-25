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Спорт / Фигурное катание
25 декабря 2020, 17:39

На чемпионате России разыгран первый комплект наград. Танцы на льду. Фото

  Александр Козик
Чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Фото: Александр Козик

Чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Фото: Александр Козик

В Челябинске разыгран первый комплект наград чемпионата России по фигурному катанию: результаты определились в танцах на льду. Победу одержала пара Александра Степанова и Иван Букин (220,16), серебро завоевали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (210,94). Бронза у Анастасии Скопцовой и Кирилла Алёшина (196,97). 

В этом виде фигурного катания было много сюрпризов - как приятных, так и не очень. Главная борьба развернулась за третье место, и впереди оказались те, у кого крепче были нервы. Но танцы на льду - это не только спорт, это искусство. Поэтому предлагаем вам полюбоваться на главных действующих лиц сегодняшнего дня. 

Несмотря на то, что для Александры Степановой и Ивана Букина это был первый старт сезона, провели они его потрясающе. Фото: Александр Козик
С серебром из Челябинска уезжают Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро. Фото: Александр Козик
Великолепная поддержка от Тиффани и Джона. Фото: Александр Козик
Зал стоя приветствовал эту пару. Спортсмены отвечали благодарностью. Фото: Александр Козик
В серьёзной борьбе за третье место сильнее на чемпионате России оказались Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин. Фото: Александр Козик
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин вполне могли претендовать на пьедестал, если бы не твизлы... Фото: Александр Козик
В произвольном танце ошибку допустила партнёрша. Ничего, мы уверены, впереди этот дуэт ждёт ещё много побед. Фото: Александр Козик

Областная газета Свердловской области
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