Чемпионом России по фигурному катанию стал Михаил Коляда

Фото: Александр Козик

В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию судьба медалей решилась в соревновании мужчин. Золото завоевал Михаил Коляда (296,15), на второй позиции Макар Игнатов (265,37), третий - Марк Кондратюк (260,31).

Открывал сильнейшую разминку Артём Ковалёв. В короткой программе он допустил несколько странных для себя ошибок: сбился на дорожке шагов, упал с вращения. Сегодня он выступал гораздо увереннее, но без недочётов всё-таки не обошлось. Видно было, что Артёму не хватает сил, чтобы откатать свою блистательную программу под музыкальный микс от группы Queen. Судьи это тоже отметили и поставили ему за произвольную 159,72. Сумма - 247,17. Таким образом он опустился в турнирной таблице, уступая место Антону Шулепову и Петру Гуменнику.

Следом выступал Андрей Мозалёв. Вчера он получил травму колена, пришлось делать заморозку. Однако фигурист был заряжен, настроен на серьёзную борьбу, но, увы, и у него безошибочного проката не получилось. Была бабочка, было падение. Андрей до конца пытался преодолеть себя, чтобы не упустить возможность всё-таки конкурировать за пьедестал. За произвольную программу спортсмен получил 163,45. В сумме - 252,92.

Конечно, очень хотелось, чтобы своё слово наконец-то сказал Александр Самарин. Саша весь сезон мучался то с травмами, то с коронавирусом. Но к чемпионату страны всё-таки подготовился. Короткая программа у фигуриста не задалась, нужно было исправлять положение в произвольной. Однако с первого четверного он упал. Дальше пришлось неимоверными усилиями спасать каскад. Саша, как и всегда, боролся до конца. Его баллы - 163,42. В сумме - 251,38.

А настоящее открытие этого чемпионата России - Марк Кондратюк. Он здорово выступил в короткой программе, а потом закрепил успех в произвольной. Кажется, на эмоциях спортсмен допустил одно совсем не обязательное падение в каскаде, но всё остальное сделал на высшем уровне. Илья Авербух аплодировал ему стоя, да и не только - вместе с ним встал весь зал. Судьи долго думали над его оценками... и не зря. Баллы Марка: 169,43. Сумма: 260,31.

После Марка предстояло выступать Михаилу Коляде. Его не смутил жаркий приём, оказанный Марку, да и такого опытного спортсмена вряд ли что-то могло смутить. Михаил выдал прокат года, это было потрясающе. Он исполнил весь задуманный прыжковый набор, сделав ошибку на выезде лишь однажды. Про презентацию программу и говорить не приходится, у Михаила одна из самых сильных постановок этого сезона. После проката Коляды зал вновь встал, Мишу долго не отпускали. Это был чемпионский прокат. Оценки Михаила: 193,67, сумма - 296,15.

Дальше был выход Макара Игнатова. И он, как оказалось, тоже не из робкого десятка. Не обращая внимания на всё, что было до его выступления, он великолепно исполнил свою программу, сложнейшую программу. Наконец-то парни устроили болельщикам настоящий праздник отличного фигурного катания. Баллы Макара - 167,07.Сумма: 265,37. Он получает серебро чемпионата России.