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25 декабря 2020, 23:03

Анна Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате России

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Сегодня в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию короткую программу представили женщины. На лёд арены «Трактор» вышли сильнейшие спортсменки нашей страны. Первое место у Анны Щербаковой (80,31), на второй позиции Камила Валиева (79,99), третья - Дарья Усачёва (76,72). 

Первый день для девушек выдался очень непростым, нервным. Второй выступала Камила Валиева, которая допустила падение с тройного акселя. Но несмотря на это, судьи достаточно высоко её оценили, поставив 79,99, чего хватило для второго места. 

Анна Щербакова была практически безупречна, она исполнила свой коронный каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Все остальное тоже было выполнено на очень высоком уровне. За короткую программу фигуристка получила 80,31 балла. 

Александра Трусова не стала рисковать и исполнять тройной аксель, но остальная прыжковая программа ей удалась, однако судьи отдали ей итоговое четвёртое место с баллами 75,76. 

Дарья Усачёва исполнила свой прыжковый набор хорошо, но споткнулась практически на ровном месте, задев руками лёд. При этом и она обошла ближайших конкуренток, став третьей с баллами 76,72. 

Завершала соревновательный день Елизавета Туктамышева, она пошла на тройной аксель, но выполнила его с ошибкой на приземлении. Затем была ещё небольшая помарка на дорожке. Баллы Лизы - 73,56. 

Областная газета Свердловской области

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