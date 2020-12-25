Женщины. Прямая трансляция. Произвольная программа. Чемпионат России

Фото: Александр Козик

Сегодня в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию будет разыгран комплект наград у женщин. После короткой программы на первом месте идёт Анна Щербакова (80,31), на второй позиции Камила Валиева (79,99), третьей - Дарья Усачёва (76,72). Но соперницы отстают всего на несколько баллов, поэтому исход произвольной программы и окончательных результатов предугадать невозможно.

Трансляция начнётся в 17:00 по московскому времени.

Вспомним, как выглядела тройка лидеров в Красноярске, на чемпионате России год назад:

1. Анна Щербакова (261,87)

2. Алёны Косторной (259,83)

3. Александры Трусовой (226,34)