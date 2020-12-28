Чемпионат мира? Кажется, в Челябинске мы видели всё

Фото: Александр Козик

Чемпионат страны по фигурному катанию даже в сложившихся непростых обстоятельствах стал одним из самых ярких соревнований, причём не только в России, но и в мире. Всё сложилось: зрителей пустили на трибуны, большинство спортсменов успело оправиться от травм и коронавируса, а про то, то мы увидели на челябинском льду, и говорить нечего – это было феерично.

Челябинск принимает чемпионат России по фигурному катанию в третий раз. Мы можем сравнивать – приезжали на Южный Урал в декабре 2016 года и сейчас (ещё один проводился в декабре 1992-го). В 2016-м уровень организации был выше, чем у чемпионатов Европы. Не в обиду Екатеринбургу, который принимал ЧР годом ранее, сопоставлять эти два мероприятия просто некорректно.

И конечно, все ждали – что предложат челябинцы нынче, ведь до последнего было неясно, состоится ли турнир вообще. Уже на въезде в город мы увидели огромные растяжки с символикой чемпионата, а плакаты, приглашающие на фигурное катание, сопровождали нас всю дорогу. Невероятно украсили саму арену «Трактор», жаль только, что заполнить её можно было лишь на 35 процентов.

С остальными мерами в связи с пандемией тоже справились на твёрдую пятёрку. В достатке санитайзеры, чётко работающая пропускная система, а стоило зрителям спустить маску с носа, сотрудники тут же делали замечание. Параллельно в Канаде идёт молодёжный ЧМ по хоккею, где трибуны пусты. Надо ли говорить, что это совсем другая атмосфера? И любой промах в организации мог завести нас в этот же безэмоциональный тупик.

Челябинцы показали всем, как надо проводить турниры такого уровня, а в награду получили право принять контрольные прокаты сборной в следующем сезоне. Нам опыт соседей будет полезен, когда достроят многофункциональную ледовую арену.

Мужское катание возвращается

Теперь к спорту. Мы писали, что чемпионат России потеряет в зрелищности, если не приедут сильнейшие фигуристы – после Гран-при Москвы в конце ноября у многих был выявлен коронавирус. И надо отдать спортсменам должное: получив отрицательные тесты, они ринулись нагонять форму, чтобы побороться за медали (а то, как тяжело давался каждый прокат в Челябинске, особенно в плане дыхания, мы все видели). Не повезло лишь действующим чемпионам Европы (за исключением парников Бойковой – Козловского) – Алёна Косторная, Дмитрий Алиев и танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов не успели восстановиться. Но уровень конкуренции такой, что да простят нас эти ребята, менее интересным турнир не стал.

В мужском одиночном катании после ухода из спорта Ягудина и Плющенко (не берём его сочинское возвращение) без тревоги, а часто и разочарования, смотреть на наших фигуристов было нельзя. Долгие годы тянулась эпоха Ламбьеля, Чана, Фернандеса, Ханю и Чена. У нас в стране сконцентрировались на женском катании. Мужчины много падали, не могли справиться с нервами на крупных стартах, и как-то добровольно ушли в тень девочек, которые начали вставлять в программы больше четверных прыжков, чем, извините, сильная половина человечества.

Михаил Коляда в третий раз становится чемпионом страны. Фото: Александр Козик

Но нынешний чемпионат России показал, что ситуация переломлена. После пропущенного сезона громко и с новым тренером вернулся Михаил Коляда. Алексей Мишин вселил в этого фигуриста уверенность, Михаил и до этого владел практически всем арсеналом ультра-си, но в ответственный момент ноги его не слушались. Сейчас всё иначе: прыжки стабильны, а благодаря программе «Нуреев», поставленной Ильёй Авербухом, Коляда больше не выглядит блекло на фоне непобедимых пока ещё японца Ханю и американца Чена.

Особенно ценно, что даже в отсутствии Коляды и Алиева мужская сборная в порядке. На мире вполне могут бороться за медали и серебряный призёр ЧР Макар Игнатов, и бронзовый призёр и открытие сезона Марк Кондратюк, и ещё как минимум пять фигуристов, следующих за ними в турнирной таблице.

По красноярскому сценарию

Соревнования в танцах на льду разворачивались максимально неожиданно как для болельщиков, так и для самих спортсменов. Столько падений в этом виде фигурного катания мы и не припомним. Причём падали не со сложных твизлов, а с дорожек, вращений, порой вообще на ровном месте. В один момент техническая бригада даже пошла проверять – не испорчен ли лёд. Однако виной этих «сюрпризов» были всё-таки нервы. Золото ожидаемо досталось Александре Степановой и Ивану Букину, серебро – Тиффани Загорски и Джонатану Гуррейро (эти два дуэта как раз были стабильны). За третье место должна была случиться серьёзная борьба между четырьмя парами. Но на третью ступень пьедестала поднялись те, кто не сорвали прокаты – Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.

Александра Степанова и Иван Букин впервые стали чемпионами России. Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Достойно показали себя две свердловские пары, представляющие «Юность», – Софья Карташова и Илья Карпов, а также Влада Павленина и Александр Алексанян. Они заняли девятое и десятое места соответственно. На этапах Кубка им многое не удавалось, но в Челябинске собрались. Смогут ли спортсмены в будущем улучшить результат, вопрос сложный. Но уже то, что в нашем регионе есть дуэты, готовые выйти на российский уровень, здорово.

Потому что фигуристы в парном катании, если всё-таки хотят конкурировать на равных, вынуждены Свердловскую область покидать. И судя по тому, что их представляют уже как москвичей и питерцев, наш регион никакой поддержки им не оказывает. А жаль – хочется, чтобы свердловчане могли гордиться земляками. Например, Александром Галлямовым, который начинал карьеру в Екатеринбурге, Алиной Пепелевой и Романом Плешковым, которые здесь родились и катались, уроженкой Ревды Анастасией Гуляковой и уроженкой Нижнего Тагила Майей Хромых.

Алина Пепелева и Роман Плешков. Фото: Александр Козик

Что касается парного катания, то для них чемпионат страны прошёл по красноярскому сценарию, лишь с переменой первого и второго места. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выиграв несколько стартов в течение сезона, заставили всех поверить, что поедут на чемпионат России за золотом. Но, как и год назад, остановились в шаге от медалей. Настя и Саша – одна из самых стабильных пар мира: у них сложнейший контент, да и с нервами всё в порядке. Но национальный чемпионат для них будто заколдован. Если в Красноярске они ещё только начинали заявлять о себе, то сейчас, с тренером Тамарой Москвиной, должны были железно входить в тройку, чтобы претендовать на чемпионат мира. После ошибки на тройном сальхове, который Саша не сделал в первый день, на нём не было лица, он прекрасно понимал – отыграть потерянные баллы будет невероятно сложно.

– Я не хочу себя оправдывать, ни на что ссылаться. Это моя ошибка, не представляю, что произошло. За всю карьеру в парном катании я не припомню такого срыва. Но так бывает, нам не повезло, – сказал Галлямов после.

И отыграть действительно не удалось, в произвольной программе с прыжком не справилась уже партнёрша…

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Александр Козик

За первое место разборки шли до последних минут. Как и в Красноярске, в короткой программе сильнее оказалась пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а вот в произвольной должны были одержать верх Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. И когда Женя Тарасова упала с выброса, казалось, что так оно и будет… Но у Бойковой тоже были ошибки, пусть и не такие грубые. Судьи на этот раз встали на сторону Евгении и Владимира.

Евгения Тарасова И Владимир Морозов. Фото: Александр Козик

Третье золото Щербаковой. Остальные в очередь

Билетов на женское катание было практически не достать. Их раскупили в первые не то что часы, а минуты. Среди тех, кто быстрее подсуетился, оказались компании, перепродававшие их втридорога, а то и дороже. Если официальный распространитель выставил цену примерно в тысячу рублей, то перекупы – в семь тысяч. И люди брали, ведь этот турнир был интереснее чемпионата мира и Олимпиады, потому что конкуренция серьёзнее.

Из 17 участниц 14 вполне могли бороться за медали. Среди них чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, победительница Кубка России Анастасия Гулякова. Тут остановимся и скажем, что эти три спортсменки, представляющие группу Мишина, увы, остались не у дел. У Туктамышевой не сыграл главный козырь – тройной аксель, Самодурова продолжает страдать от недокрутов, а Гулякова не справилась с волнением, сорвав прыжки, которые обычно проблем у неё не вызывают.

Поэтому за пьедестал боролись пять девушек – четыре из группы Тутберидзе и Александра Трусова, с этого сезона занимающаяся у Евгения Плющенко.

Первой на лёд выходила Майя Хромых, она исполнила четверной тулуп, но упала. Майе ещё 14 лет, по возрасту она не может отбираться на ЧМ, поэтому могла позволить себе ошибиться.

Фото: Александр Козик

Затем был ход Трусовой. Плющенко сделал главное – не дал ей прыгать сразу все свои четверные, остановившись на двух лутцах (один в каскаде), но добавил дорогую – фирменную загитовскую – комбинацию тройной лутц-тройной риттбергер. И Саша впервые за десятки соревнований откатала произвольную чисто. Это была заявка.

Следом вышла 14-летняя Камила Валиева. У неё в программе два четверных тулупа и очень дорогие компоненты. Безукоризненно. Она обошла «русскую ракету».

Фото: Александр Козик

На чистый прокат Анны Щербаковой, честно говоря, никто не рассчитывал. У неё планировалось тоже два четверных лутца, но… Аня выходила на лёд с температурой, ещё толком не восстановившись после пневмонии. Речь шла о снятии с турнира. Но на то она и двукратная чемпионка страны – наперекор всем вышла и откатала блестяще. Став трёхкратной.

Фото: Александр Козик

Однако кто же поедет на чемпионат мира в Швецию, если он состоится? Щербакова – точно. Валиева не проходит по возрасту, значит, следующая претендентка Трусова, за ней – Елизавета Нугуманова (6-е место). Но поскольку незыблемо только первое место, две другие путёвки будет распределять Федерация фигурного катания России. Это может быть и Туктамышева (7-е место), и Косторная, если будет в форме.