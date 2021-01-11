Перенос финала Кубка России и новый турнир: чем удивит вторая половина сезона в фигурном катании?

Александра Трусова по итогам двух этапов Кубка делит первую позицию с Анной Щербаковой. Очень интересно увидеть их борьбу в финале. Фото: Александр Козик

Федерация фигурного катания на коньках (ФФККР) объявила, что финал Кубка России из запланированного ранее Великого Новгорода будет перенесён в Москву. Также отмечается, что пересмотрят и даты проведения турнира. Напомним, он должен был пройти с 23 по 27 февраля.

Вероятно, сроки проведения финала Кубка России в этом году зависят от решения Международного союза конькобежцев о том, состоится ли чемпионат мира – 2021 (будет известно 28 января). Если нет, то для российских фигуристов финал Кубка может стать одним из самых важных стартов второй половины сезона.

Финал Кубка уже четыре года подряд проводился в Великом Новгороде, но на этот раз к соревнованию будет приковано гораздо больше внимания, поэтому оно, скорее всего, пройдёт на столичной арене «Мегаспорт». По регламенту в финале могут принять участие не более 12 спортсменов (пар) в каждом виде. За право выступить в финале фигуристы боролись на этапах Кубка, окончательное решение по составу примет президент ФФККР Александр Горшков.

Если ориентироваться на рейтинг после этапов Кубка, то среди свердловчан в финал должны пройти Майя Хромых, Александр Галлямов в дуэте с Анастасией Мишиной, Алина Пепелева и Роман Плешков (спортивные пары), Софья Карташова и Илья Карпов, Влада Павленина и Александр Алексанян (танцы на льду).

Отметим, что в прошлом году победителями финала Кубка России стали: уроженка Ревды Анастасия Гулякова, Макар Игнатов, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальный дуэт Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов.

Кроме того, в некоторых СМИ появилась информация, что ФФККР планирует провести ещё и командный турнир. Это может случиться в феврале опять же на московском льду. На соревнования должны быть приглашены лучшие фигуристы страны, включая тех, кто не смог выступить на чемпионате России в Челябинске.

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