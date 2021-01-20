Кубок Первого канала по фигурному катанию: командный турнир. Состав, расписание

Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал официально объявили о проведении командного турнира – Кубка Первого канала по фигурному катанию. Соревнования состоятся со зрителями на московской арене «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля. Призовой фонд составляет 10 миллионов рублей.
Информация о проведении этого турнира, который отчасти должен компенсировать перенос или отмену нескольких крупных стартов, появилась раньше, но сейчас организаторы официально подтвердили его проведение, а также назвали состав. Капитанами команд стали Алина Загитова и Евгения Медведева. Также приглашены спортсмены, занявшие с первого по шестое места на чемпионате России 2021, чемпионы Европы 2020 года и чемпионы мира. Участники выступят в короткой и произвольной программе во всех четырёх видах фигурного катания.
Команда-победитель определится по общей сумме баллов. Судейство пройдёт по действующей системе ISU. Также участники поборются за приз зрительских симпатий, голосование пройдёт в прямом эфире Первого канала.
Изюминкой Кубка должен стать отдельный прыжковый турнир. Команды поделит жребий, под руководством капитана каждая команда выберет себе название и подготовит номер для своих болельщиков.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ: Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин, Александра Степанова /Иван Букин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Игорь Ерёменко.
ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ – МУЖЧИНЫ: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин.
ПАРНОЕ КАТАНИЕ: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.
ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ – ЖЕНЩИНЫ: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова
Календарь соревнований:
5 февраля – официальные тренировки, жеребьевка, прыжковый фестиваль.
6 февраля – короткая программа
7 февраля – произвольная программа