Кубок Первого канала по фигурному катанию: командный турнир. Состав, расписание

Фото: Наталья Шадрина, Геннадий Богатырёв

Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал официально объявили о проведении командного турнира – Кубка Первого канала по фигурному катанию. Соревнования состоятся со зрителями на московской арене «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля. Призовой фонд составляет 10 миллионов рублей.

Информация о проведении этого турнира, который отчасти должен компенсировать перенос или отмену нескольких крупных стартов, появилась раньше, но сейчас организаторы официально подтвердили его проведение, а также назвали состав. Капитанами команд стали Алина Загитова и Евгения Медведева. Также приглашены спортсмены, занявшие с первого по шестое места на чемпионате России 2021, чемпионы Европы 2020 года и чемпионы мира. Участники выступят в короткой и произвольной программе во всех четырёх видах фигурного катания.

Команда-победитель определится по общей сумме баллов. Судейство пройдёт по действующей системе ISU. Также участники поборются за приз зрительских симпатий, голосование пройдёт в прямом эфире Первого канала.

Изюминкой Кубка должен стать отдельный прыжковый турнир. Команды поделит жребий, под руководством капитана каждая команда выберет себе название и подготовит номер для своих болельщиков.