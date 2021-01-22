Расписание первенства России по фигурному катанию в Красноярске

В Красноярске с 1 по 5 февраля состоится первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Турнир проведут на ледовой арене «Кристалл», соревнования пройдут с присутствием зрителей, билеты на мероприятие уже в продаже.
2 февраля состоятся тренировки спортсменов, а сами соревнования стартуют 3 февраля. Напомним, год назад в Красноярске на «Платинум арене» проводился чемпионат России по фигурному катанию.
Расписание первенства России в Красноярске (время МСК)
3 февраля
9:55 – юноши, короткая программа
13:25 –девушки, короткая программа
16:10 – танцы на льду, ритм-танец
4 февраля
9:55 – юноши, произвольная программа
12:55 – пары, короткая программа
14:55 – девушки, произвольная программа
17:55 – награждение, юноши, девушки
5 февраля
8:25 – танцы на льду, произвольный танец
11:00 – пары, произвольная программа
13:25 – награждение, танцы на льду, пары
*Трансляции покажут на сайте Первого канала.