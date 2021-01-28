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28 января 2021, 20:57

ISU решил, что чемпионат мира по фигурному катанию 2021 состоится

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) решил, что чемпионат мира по фигурному катанию будет проведён в срок. Напомним, он должен состояться в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. 

Сегодня, 28 января, на протяжении дня члены ISU совещались. В итоге было принято положительное решение о чемпионате мира 2021. Подготовка идёт по плану, сроки турнира остались без изменений.

Ранее были отменены континентальные чемпионаты по фигурному катанию, включая чемпионат Европы, который должен был пройти в Загребе. 

Накануне стало известно, что россияне на чемпионате мира будут соревноваться под названием "Федерация фигурного катания на коньках России", или Figure Skating Russia (FSR). Спортсмены из нашей страны не могут выступать на Олимпийских играх и на чемпионатах мира в статусе сборных России из-за запрета на использование флага, гимна и любой другой национальной символики, наложенного CAS. 

В декабре 2020 года в Челябинске был проведён чемпионат России, на котором были отобраны первые участники чемпионата мира, остальных Федерация фигурного катания на коньках выберет позже. 

Областная газета Свердловской области

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