Командный турнир на миллион… а точнее, на десять

Капитан «Красной машины» Алина Загитова получает кубок из рук главы Федерации фигурного катания России Александра Горшкова. Фото: Скриншот трансляции Первого канала

В Москве завершился командный турнир по фигурному катанию – Кубок Первого канала. Такой формат в нашей стране опробован впервые: соревнования были придуманы, чтобы компенсировать отмену многих стартов в течение нынешнего сезона. Однако зрительский ажиотаж вокруг необычного турнира означает, что Кубок вполне может остаться в спортивном календаре и в дальнейшем.

Победа Загитовой и слёзы Медведевой

Командные соревнования в этом сезоне встроились на место отменённого чемпионата Европы. К участию в Кубке Первого канала были приглашены фигуристы топ-уровня, благо в нашей стране их с лихвой хватило на две команды (а если бы не травмы и коронавирус, то могло быть и все три).

Сборную под названием «Красная машина» возглавила Алина Загитова, а команду «Время первых» – Евгения Медведева. По очереди девушки набирали себе фигуристов, группы получились примерно равными по силе. А дальше им предстояло показать, на что они в данный момент способны.

Сразу оговоримся, что проведённый турнир – коммерческий, призовой фонд равен 10 миллионам рублей. Но спортивная составляющая от этого совершенно не пострадала (судили фигуристов по общепринятой системе Международного союза конькобежцев (ISU), только азарта стало ещё больше – каждый понимал, что от его выступления зависит успех всей команды. А формат на грани спорта и шоу позволил участникам больше раскрепоститься и рискнуть исполнить сложнейшие элементы. Так, Камила Валиева впервые в произвольной программе исполнила тройной аксель, и сделала это блестяще, с двумя руками наверх. Уверены, теперь это будет её обязательный элемент.

Да и вообще все фигуристы выступали с невероятным настроением, в первую очередь благодаря атмосфере, которую удалось создать организаторам турнира и болельщикам. Команда отчаянно болела за каждого участника. Как оказалось, некоторые впервые посмотрели выступления коллег по сборной. После великолепного проката 17-летнего Марка Кондратюка – настоящего открытия этого сезона – Евгения Медведева не смогла сдержать слёз.

Да, не секрет, что победу в этом первом командном турнире всё-таки одержала «Красная машина», но хороши были обе команды, а интрига сохранялась до самого последнего момента. Но важно даже не это. Главное, прошедший Кубок теперь всерьёз рассматривают в качестве лучшей подготовки к командному турниру на Олимпиаде (напомним, в программу Игр этот вид вошёл в 2014-м).

«Смотрины» Галлямова прошли успешно

Ещё Кубок Первого канала негласно стал «смотринами» спортсменов, претендующих на оставшиеся путёвки на чемпионат мира в Стокгольме. В конце января ISU объявил, что соревнования, несмотря на пандемию, всё же состоятся. По две путёвки в каждом виде фигурного катания уже отданы тем, кто завоевал золотые и серебряные медали на чемпионате России в Челябинске. На счёт остальных Федерация фигурного катания и тренерский штаб будут думать, опираясь на результаты спортсменов как раз ближайших стартов.

Самая противоречивая ситуация, пожалуй, в женском одиночном катании. На чемпионат мира точно едет Анна Щербакова – чемпионка страны. Второе место заняла Камила Валиева, но она не проходит по возрасту. Следующая претендентка – бронзовая медалистка ЧР Александра Трусова, по ней тоже ещё нет решения, однако на Кубке Первого канала «русская ракета» выглядела уверенно, ошибившись лишь на сложнейшем прыжке – четверном лутце. Елизавета Туктамышева была менее успешна, пока она не может стабильно исполнять тройной аксель, а без него конкурировать на мировом уровне ей будет крайне непросто. Ещё две возможные претендентки – Алёна Косторная (её на Кубке заменила уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых) и Евгения Медведева не набрали нужную форму после коронавируса.

А вот в парах Кубок Первого канала необходимые акценты расставил. Снова вернёмся к чемпионату России, где неожиданно для всех несколько нелепых ошибок совершил дуэт в составе Анастасии Мишиной и уральца Александра Галлямова. Спортсмены второй год подряд, по сути, сами лишили себя медали, и казалось бы, шансы на участие в чемпионате мира потеряны.

Но на командном турнире ребята катались так, что не только обошли прямых конкурентов Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина (в короткой программе – почти на 5 баллов, а в произвольной на 13 (!)), а ещё и выиграли у действующих чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Это ли не заявка на чемпионат мира? Во время выступления Мишиной и Галлямова их тренер Тамара Москвина, не стесняясь, подняла большой палец вверх – а если уж она так довольна подопечными, значит, они действительно заслуживают самых высоких оценок.

У мужчин на чемпионат мира отправятся Михаил Коляда и Макар Игнатов. Третье место на чемпионате страны завоевал Марк Кондратюк, а в произвольной программе на Кубке Первого канала он и вовсе больше чем на балл обошёл лидера Коляду. Кажется, командным турниром Марк окончательно снял вопрос о том, кто должен поехать в Швецию.

Перед чемпионатом мира остаётся ещё один очень важный старт – финал Кубка России (он пройдёт с 26 февраля по 2 марта). После Федерация фигурного катания России огласит окончательный список участников ЧМ.

Команда «Время первых». На первом плане уральский фигурист Александр Галлямов. Фото: Instagram А.Галлямова

Итоги «Красная машина» с суммой 2634,95 балла выиграла у команды «Время первых», которая набрала 2606,21 балла. Победители получили 5 млн рублей, проигравшие - 3 млн.

Сборной Евгении Медведевой достался Приз зрительских симпатий: за её команду проголосовали 54 процента зрителей. В их копилке – ещё 1 млн рублей.

В рамках Кубка Первого канала был проведён прыжковый фестиваль, где соревновались женская и мужские команды. Победили девушки, заработав 1 млн рублей.

Опубликовано в №22 от 09.02.2021