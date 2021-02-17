Полное расписание финала Кубка России по фигурному катанию

Анастасия Мишина и Александр Галлямов тоже поборются за третью путёвку на чемпионат мира. Фото: Александр Козик

В Москве с 26 февраля по 2 марта пройдёт финал Кубка России по фигурному катанию. На лёд «Мегаспорта» выйдут сильнейшие спортсмены, для некоторых из них это будет ещё один отбор на чемпионат мира.

Напомним, что по две путёвки на чемпионат мира в Швеции в каждом виде фигурного катания уже отданы тем, кто завоевал золотые и серебряные медали на чемпионате России в конце декабря. Насчёт остальных квот Федерация фигурного катания и тренерский штаб будут думать, опираясь на результаты спортсменов на ближайших соревнованиях. Вероятно, в расчёт возьмут прошедший Кубок Первого канала, но главный в этом плане старт – всё-таки предстоящий финал Кубка России.

В нынешнем сезоне каждый фигурист, претендующий на выступление на ЧР и на финале Кубка, должен был принять участие в двух этапах из пяти и набрать необходимую сумму баллов. Но есть и те спортсмены, которым не удалось показать себя из-за коронавируса, болезней и травм, однако в Москве мы их всё-таки увидим. Это, к примеру, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов и Алёна Косторная – все действующие чемпионы Европы, претендующие на поездку в Стокгольм.

Не выступят в «Мегаспорте» Михаил Коляда и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым – они отправятся на турнир Challenge Cup в Нидерланды, поскольку они уже заработали себе путёвки на ЧМ. Остальные спортсмены, которые уже отобрались на главный старт сезона, пока о планах пропустить финал Кубка России не заявляли.