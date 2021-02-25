Интрига финала Кубка России: кто из фигуристов отправится в Стокгольм?

Одни из главный претендентов на ещё одну квоту на ЧМ - Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Александр Козик

В субботу, 27 февраля в московском «Мегаспорте» начнутся соревнования финала Кубка России по фигурному катанию. Этот турнир станет ключевым для тех спортсменов, которые претендуют на оставшиеся путёвки на чемпионат мира.

Ещё несколько лет назад финал Кубка России являлся не самым привлекательным турниром для болельщиков. Это был шанс для фигуристов, которые ещё или уже не могли рассчитывать на высокие места на чемпионате страны, то есть наш «второй эшелон». Но со временем ситуация немного изменилась. Во-первых, в некоторых видах (в первую очередь в женском одиночном катании, а затем и в парном) конкуренция стала столь высока, что и за финалом Кубка наблюдать уже очень любопытно. Во-вторых, в 2019 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение, что последнюю путёвку на ЧМ опять же разыграют именно на этом турнире, пригласив участвовать Евгению Медведеву, Елизавету Туктамышеву и Станиславу Константинову. Так у Кубка появилась миллионная аудитория. Развитие похожего сценария в 2020-м тоже могло быть возможно, но ЧМ отменили, да и лидерство невероятной троицы ТЩК тогда было почти безапелляционным.

Победители финала Кубка России за последние пять лет Женщины: 2020 – Анастасия Гулякова 2019 – Евгения Медведева 2018 – Алёна Косторная 2017 – Полина Цурская 2016 – Алёна Леонова Мужчины: 2020 – Макар Игнатов 2019 – Андрей Лазукин 2018 – Антон Шулепов 2017 – Александр Самарин 2016 – Артур Дмитриев Пары: 2020 – Анастасия Мишина – Александр Галлямов 2019 – Алина Пепелева – Роман Плешков 2018 – Алиса Ефимова – Александр Коровьин 2017 – Кристина Астахова – Алексей Рогонов 2016 – Вера Базарова – Андрей Депутат Танцы на льду: 2020 – Анастасия Шпилева – Григорий Смирнов 2019 – Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро 2018 – Аннабель Морозов – Андрей Багин 2017 – Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро 2016 – Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро

В этом сезоне ФФККР, напомним, решила, что по две путёвки на ЧМ в Швеции (кроме мужского одиночного катания) уже отданы тем, кто завоевал золотые и серебряные медали на чемпионате России в конце декабря. Насчёт остальных квот будут думать, опираясь на результаты, в первую очередь, финала Кубка России.

Могли прийти, но не придут Не выступят в «Мегаспорте» в финале Кубка те, кто уже обеспечил себе поездку на чемпионат мира:Анна Щербакова, Михаил Коляда,Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Александра Степанова и Иван Букин.

Женщины

В женском одиночном фигурном катании ситуация с путёвками на ЧМ осложнилась из-за возрастного ценза. По итогам чемпионата страны в Стокгольм должны были точно ехать обладательница золота Анна Щербакова и серебряная медалистка Камила Валиева. Но последней на август 2020-го ещё не исполнилось 15 лет (это условие ЧМ), поэтому её место вакантно. По логике его может занять Александра Трусова, занявшая в Челябинске третье место. При том, что и команда спортсменки, видимо, считает так же, не заявив её на предстоящий турнир. Более того, Трусова уже ставит новые программы с Николаем Морозовым (возможно, на следующий сезон, который будет олимпийским). Федерация же утвердительного или отрицательного ответа по поводу квоты Александры не даёт, что довольно странно в сложившейся ситуации.

Александра Трусова Фото: Александр Козик

В этом сезоне «русская ракета» радует стабильностью – Евгений Плющенко пока ограничивает её контент, не давая прыгать все возможные четверные и тройной аксель. И эта умеренность работает: мы наконец-то увидели Сашины программы, а не только отчаянную борьбу за квады. Но чтобы конкурировать на равных с главными соперницами (в том числе на нынешнем ЧМ), ей придётся рисковать, потому как на чемпионате страны отрыв Щербаковой от Трусовой составил почти 18 баллов.

Ещё одна квота может быть разыграна между Елизаветой Туктамышевой и Алёной Косторной. Туктамышевой в нынешнем сезоне успех сопутствовал далеко не всегда, а точнее сказать, единожды – она выиграла Гран-при Москвы, но затем был коронавирус, и прежнюю форму фигуристке вернуть не удалось до сих пор. Главное – нестабилен тройной аксель, главный козырь Лизы, что портит общее впечатление от проката. И на Кубке Первого канала этот прыжок тоже не пошёл. Есть небольшая надежда, что до финала Кубка Лиза и Алексей Мишин смогли доработать этот момент. Елизавета становилась чемпионкой мира в 2015-м, в 2019-м она вполне могла попасть в сборную и завоевать медаль – достаточно вспомнить её ошеломительное выступление на командном ЧМ в Японии. Но к спорту (как и истории) сослагательное наклонение неприменимо, а значит, Лизе надо использовать новый шанс.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Козик

К Алёне Косторной в этом сезоне, как ни странно, очень подходит определение «тёмная лошадка». Нет, мы не забыли, что она действующая чемпионка Европы, победительница финала Гран-при сезона 2019/2020, рекордсменка мира. Но после её перехода к Евгению Плющенко мы пока ещё не увидели, на что она теперь способна. Сначала нужно было навёрстывать упущенное из-за самого процесса перехода, затем – бороться с ковидом. Уверены, её невероятное катание, артистизм, грация никуда не исчезнут, чего нельзя сказать о тройном акселе. И только финал Кубка России покажет, насколько реальны её шансы на попадание на ЧМ. А необоснованный аванс будет просто предательством от Федерации по отношению к Туктамышевой.

И есть ещё одна фигуристка, про которую в разрезе чемпионата мира никто особо не говорит, но которая теоретически может за путёвку побороться. Это Елизавета Нугуманова, опередившая на чемпионате России Туктамышеву на несколько десятых балла, заняв шестое место. И пропуская девушек, которые по возрасту не проходят на ЧМ, именно Нугуманова по спортивному принципу (если смотреть только на итоги ЧР) поехала бы в Стокгольм. Другое дело, зачем. Смогла бы она что-то противопоставить японским соперницам? Скорее всего, нет. Хоть, безусловно, была бы украшением турнира. Впрочем, Елизавета Нугуманова тоже выступит в финале Кубка России, а какие плоды это даст – скоро узнаем.

Мужчины

У мужчин на предстоящий чемпионат мира есть лишь две квоты. Поэтому Федерацией решено, что незыблемо только первое место ЧР – это Михаил Коляда. Остальные должны продолжить борьбу за оставшуюся путёвку. В Челябинске серебро (очень близкое к золоту) завоевал Макар Игнатов. У него сложнейший прыжковый набор, включая риттбергер. Ещё одним фаворитом является Марк Кондратюк – третье место ЧР и шедевральное выступление на Кубке Первого канала. Кондратюку всего 17 лет, его сейчас гонят вперёд эмоции, желание заявить о себе, жажда первых крупных побед. И если честно, пока он стабильнее остальных представителей нашей мужской сборной. Вопрос только в том, дадут ли ему шанс. Все мы помним Максима Ковтуна, у которого в своё время этот шанс забрали.

Макар Игнатов. Фото: Александр Козик

Марк Кондратюк. Фото: Александр Козик

Александр Самарин тоже способен на максимальный контент, но травмы пока не дают ему выступать в полную силу, да и с психологией у Саши есть проблемы. Думаем, на нынешний ЧМ его рассматривать не будут. Слишком много пока ошибается Андрей Мозалёв, хотя его потенциал отмечают все.

Всё же реальным конкурентом Игнатову и Кондратюку видится только Дмитрий Алиев. Действующий чемпион Европы пропустил из-за последствий COVID-19 чемпионат страны, но потом вернулся в строй. Сильная сторона Дмитрия – компоненты. Судьи были щедры к его «Маскараду» ещё на Олимпиаде (с ним после первого дня он занимал пятое место), в этом сезоне Алиев эту короткую программу вернул. Опыт, конечно, на стороне Дмитрия, вот только форма пока не оптимальна.

Пары

По итогам чемпионата России первые две путёвки остались за Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, а также за Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. Третья путёвка (если рассматривать нынешний сезон) казалось, уже была в кармане у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, но на ЧР дуэт совершил несколько нелепых ошибок, которые лишили их медали и открыли дорогу тоже очень сильным Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Фото: Александр Козик

Но сдаваться пара Тамары Москвиной не стала, и на командном турнире они не только обошли Павлюченко – Ходыкина (в короткой программе – почти на 5 баллов, а в произвольной на 13), а ещё и выиграли у действующих чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Так неужели на чемпионате мира мы их не увидим?

Жаль, что в Стокгольм нельзя отправить четыре дуэта, уверены, все они могли бы поспорить за медали, но… Всё решит финал Кубка.

Танцы на льду

Первые две квоты танцевальные дуэты разыграли в Челябинске: точно на чемпионат мира отправятся Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Третья путёвка должна была, конечно, быть отдана Виктории Синициной и Никите Кацалапову – действующим чемпионам Европы, серебряным призёрам ЧМ-2019. Но для них этот сезон складывается крайне драматично. Сначала у обоих были травмы, потом коронавирус. Восстанавливать форму ребятам приходилось в экстренном режиме, они пропустили все последние старты. Поэтому для них финал Кубка России будет моментом Х. И дело не в отборе, а в том, чтобы они сами были готовы к соревновательному темпу.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: Александр Козик

Третье место на чемпионате России заняли Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, но вот в произвольном танце на четыре балла их обошёл дуэт Аннабель Морозов и Андрей Багин. И если бы вторые не ошиблись в ритм-танце, турнирная таблица могла выглядеть иначе, а запасными на ЧМ стали бы как раз подопечные Николая Морозова.

В любом случае нам, зрителям, очень повезёт увидеть невероятный турнир, где каждый постарается показать свой максимум. А это ли не главное?