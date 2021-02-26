Женщины. Прямая трансляция. Короткая программа. Финал Кубка России

Фото: Александр Козик

Завтра на московской арене «Мегаспорт» в борьбу за медали Кубка России по фигурному катанию вступают женщины. Кроме того, этот турнир станет отбором на предстоящий чемпионат мира в Швеции.

Трансляция начнётся 27 февраля в 18:00 (по московскому времени).

Список участниц финала Кубка России: Алёна Косторная Елизавета Туктамышева Камила Валиева Дарья Усачёва Майя Хромых Анастасия Гулякова Анна Фролова Софья Самодурова Елизавета Нугуманова Мария Талалайкина Анастасия Тараканова Ксения Цибинова

Путёвки на ЧМ

По итогам турнира в Челябинске в Стокгольм точно поедет чемпионка России Анна Щербакова. Серебряной медалистке Камиле Валиевой на август 2020-го ещё не исполнилось 15 лет (это условие ЧМ), поэтому её место вакантно. Его может занять Александра Трусова, завоевавшая бронзу ЧР. Но Федерация фигурного катания на коньках пока утвердительного или отрицательного ответа по поводу квоты Александры не даёт. Однако подопечную Евгения Плющенко мы в финале Кубка не увидим.

Квоты вполне могут разыграть между собой Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная. Правда, Туктамышевой в нынешнем сезоне успех сопутствовал далеко не всегда: она победила на Гран-при Москвы, но затем был коронавирус, и прежнюю форму (как и стабильный тройной аксель) ей вернуть пока не удалось. Возможно, до финала Кубка Лиза и её тренер Алексей Мишин смогли доработать этот момент. Елизавета становилась чемпионкой мира в 2015-м, в 2019-м она вполне могла попасть в сборную и завоевать медаль, но этот шанс ей не дали. Поэтому фигуристка попытается наверстать упущенное, чего мы ей и желаем.

К Алёне Косторной в этом сезоне очень подходит определение «тёмная лошадка». Нет, мы не забыли, что она действующая чемпионка Европы, победительница финала Гран-при сезона 2019/2020, рекордсменка мира. Но после её перехода к Евгению Плющенко мы пока ещё не увидели, на что она теперь способна. Сначала нужно было навёрстывать упущенное из-за самого процесса перехода, затем – бороться с ковидом. Уверены, невероятное катание, артистизм, грация никуда не исчезнут, а вот тройной аксель под очень большим вопросом. И только финал Кубка России покажет, насколько реальны её шансы на попадание на ЧМ.

И есть ещё одна фигуристка, про которую в разрезе чемпионата мира никто особо не говорит, но которая теоретически может за путёвку побороться. Это Елизавета Нугуманова, опередившая на чемпионате России Туктамышеву на несколько десятых балла, заняв шестое место. Именно Нугуманова по спортивному принципу (если смотреть только на итоги ЧР) поехала бы в Стокгольм. Другое дело, смогла бы она что-то противопоставить японским соперницам? Хотя, безусловно, была бы украшением турнира.

Вышесказанное – только прогнозы, статистика, слова… Лёд же расставит всё по своим (возможно, крайне неожиданным для нас) местам.

Победительницы финала Кубка России за последние пять лет: 2020 – Анастасия Гулякова 2019 – Евгения Медведева 2018 – Алёна Косторная 2017 – Полина Цурская 2016 – Алёна Леонова