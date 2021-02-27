Женщины. Прямая трансляция. Произвольная программа. Финал Кубка России

Завтра в Москве, на ледовой арене «Мегаспорт», медали финала Кубка России по фигурному катанию разыграют женщины. Также итоги турнира станут основанием для распределения оставшихся квот на предстоящий чемпионат мира в Швеции.
Трансляция начнётся 28 февраля в 17:45 (по московскому времени).
Список участниц финала Кубка России:
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Алёна Косторная
Дарья Усачёва
Майя Хромых
Анастасия Гулякова
Анна Фролова
Софья Самодурова
Елизавета Нугуманова
Мария Талалайкина
Анастасия Тараканова
Ксения Цибинова
Победительницы финала Кубка России за последние пять лет:
2020 – Анастасия Гулякова
2019 – Евгения Медведева
2018 – Алёна Косторная
2017 – Полина Цурская
2016 – Алёна Леонова