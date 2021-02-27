Женщины. Прямая трансляция. Произвольная программа. Финал Кубка России

Фото: Александр Козик

Завтра в Москве, на ледовой арене «Мегаспорт», медали финала Кубка России по фигурному катанию разыграют женщины. Также итоги турнира станут основанием для распределения оставшихся квот на предстоящий чемпионат мира в Швеции.

Трансляция начнётся 28 февраля в 17:45 (по московскому времени).

Список участниц финала Кубка России: Елизавета Туктамышева Камила Валиева Алёна Косторная Дарья Усачёва Майя Хромых Анастасия Гулякова Анна Фролова Софья Самодурова Елизавета Нугуманова Мария Талалайкина Анастасия Тараканова Ксения Цибинова