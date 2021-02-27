Евгений Семененко лидирует после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию

Евгений Семененко сделал отличную заявку в борьбе за путёвку на чемпионат мира. Фото: Александр Козик

Сегодня в Москве стартовал финал Кубка России по фигурному катанию. Первыми свои короткие программы представили мужчины. Лидирует Евгений Семененко, на второй позиции Андрей Мозалёв, третий - Пётр Гуменник.

Этот старт крайне важен, поскольку спортсмены разыгрывают последнюю путёвку на чемпионат мира в Стокгольме. И результаты после короткой программы настолько плотные, что видно – абсолютно все настроились на серьёзную борьбу.

Фаворитами перед финалом Кубка России считались Марк Кондратюк и Макар Игнатов, что сыграло с ними злую шутку, потому что оба допустили грубые ошибки.

Напомним, Марк завоевал бронзовую медаль чемпионата России, отлично выступил на командном турнире – Кубке Первого канала. Но вот сегодня фигурист с помаркой исполнил четверной тулуп и ошибся на приземлении тройного акселя. При этом Марк справился с каскадом четверной сальхов-двойной тулуп. От судей Кондратюк получил 83,56.

Макар Игнатов – серебряный призёр чемпионата страны. Но сегодня такого же блестящего выступления, как в Челябинске, у него не получилось. Макар допустил падение со своего коронного четверного риттбергера, хоть и собрался, сделав каскад четверной тулуп-двойной тулуп. Его оценка – 84,66.

Откровенно не задался прокат у действующего чемпионата Европы Дмитрия Алиева, который прыгнул каскад только с тройным лутцем, затем ошибся на приземлении четверного тулупа и сорвал тройной аксель. Его оценка 82,79.

Борется сам с собой в течение этого сезона Пётр Гуменник. Сегодня как раз было более удачное выступление. Да, он упал с четверного сальхова, но остальные элементы были выполнены здорово. Кроме того, фигурист получил большие баллы за компоненты. Его общая оценка – 88,09.

И уже не с собой, а с травмой борется Артём Ковалёв, но его тренеры всё же приняли решение, что этот спортсмен должен показать себя в финале Кубка. И Артёму это удалось. Ковалёв сделал четверной сальхов, только вот вместо тройного тулупа в каскаде прицепил к тройному лутцу только двойной. Его оценки – 85,61.

Решил не отпускать соперников и Роман Савосин. Он здорово откатал свою зажигательную программу, правда, допустил обидное падение после исполнения четверного сальхова. Судьи были к нему довольно щедры – оценка Савосина 87,36.

Артём Лежеев хоть и не заходил на четверные, получил практически такую же оценку, как и Дмитрий Алиев – 82,64.

Алексей Ерохов, напротив, исполнил два четверных – один в каскаде – сальхов с двойным тулупом, а также сольный тулуп. 85,29 балла.