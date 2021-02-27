Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в финале Кубка России

Анастасия Мишина и Александр Галлямов сделали серьёзную заявку на победу в турнире. Фото: Александр Козик

Сегодня в Москве стартовал финал Кубка России по фигурному катанию. Свои короткие программы в «Мегаспорте» представили пары. Лидирует дуэт Анастасия Мишина – Александр Галлямов (80,79), вторые Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (70,93), на третьем месте Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (70,14).

Открывали соревнования в этом виде Алина Пепелева – Роман Плешков. Накануне тренер Нина Мозер объявила о том, что возвращается к работе, а первой парой, с которой она будет полноценно сотрудничать, станут как раз Алина и Роман.

Дуэт представил новую короткую программу под вокальное сопровождение Андреа Боччели, которая очень им идёт. И исполнение элементов в этот раз было гораздо увереннее, чем на предыдущих стартах. Небольшую помарку они допустили на выбросе-риттбергере, но это не повлияло на дальнейший прокат. Их оценка – 65,06 балла.

Следом за ними на лёд вышли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Они здорово начали прокат – очень задорно, мощно, безошибочно. Сбой случился уже в конце программы – партнёрша, к сожалению, упала с выброса-риттбергера. Судьи им поставили 70,14 балла.

А третьими предстояло выступать Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. После неудачного проката короткой программы в Челябинске, им просто необходимо реабилитироваться, чтобы претендовать на путёвку на чемпионат мира.

И они это сделали – безупречное исполнение уже полюбившийся всем «Эсмеральды». Все элементы были выполнены парой на четвёртый уровень, в качестве прыжка был выбран тройной сальхов, тогда как Павлюченко-Ходыкин подстраховались и делали только тулуп. Баллы пары Тамары Москвиной – 80,79.

Завершали выступления Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. Они сегодня показали отличный прокат. Ребята решили, что будут прыгать сложный тройной флип, и это у них получилось. Была помарка на выбросе-риттбергере, но Ясмина выезд спасла. Их оценка - 70,93. И они сенсационно обошли Павлюченко-Ходыкина.