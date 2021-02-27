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27 февраля 2021, 21:52

Валиева выиграла короткую программу. Туктамышева – третья

Камила Валиева лидирует после короткой программы. Фото: Александр Козик

Камила Валиева лидирует после короткой программы. Фото: Александр Козик

Сегодня на московской арене «Мегаспорт» в борьбу за медали Кубка России по фигурному катанию вступили женщины. После короткой программы первое место занимает Камила Валиева (88,71), на второй позиции Дарья Усачёва (79,12), третья – Елизавета Туктамышева (77,74).

Это был очень нервный день, ведь на кону путёвки на чемпионат мира. Первой в борьбу вступала Елизавета Туктамышева. Не совсем получился тройной аксель, была ошибка на выезде, но в остальном Лиза справилась.

На Камилу Валиеву не давил груз предстоящего чемпионата мира, она была очень уверена в себе, поэтому удался тройной аксель с руками наверху.

Алёна Косторная сегодня вышла на лёд впервые после долгого перерыва, ей поставили новую программу под музыку Вивальди «Зима» в современной обработке. Алёне она очень идёт, но сегодня не пошёл последний каскад – с тройным флипом Алёна попыталась прыгнуть двойной тулуп, спасая ситуацию. Но всё-таки судей и саму себя она не убедила, баллы Косторной – 70,14. И это только шестое место на данный момент.

Областная газета Свердловской области

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