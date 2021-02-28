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Спорт / Фигурное катание
28 февраля 2021, 17:49

Евгений Семененко выиграл финал Кубка России по фигурному катанию

Результаты финала Кубка России у мужчин

Результаты финала Кубка России у мужчин

В Москве был разыгран первый комплект наград финала Кубка России по фигурному катанию - в тяжелейшей борьбе лучшего выявили у мужчин. Им стал подопечный Татьяны Мишиной - Евгений Семененко (265,13). На второй позиции Пётр Гуменник (256,06), третье место у Дмитрия Алиева (254,79). 

Сегодня практически ни у одного спортсмена не обошлось без падений. Мужчины заходили на сложнейшие прыжки, некоторые включали по три четверных в программу, но вот безупречно откатать этот контент не получилось. Однако наблюдать за этой невероятной борьбой было очень любопытно. 

Дмитрий Алиев - действующий чемпион Европы - катался сегодня под вторым номером. Ему удались два четверных прыжка: лутц, каскад четверной тулуп - тройной тулуп. Однако вместо ещё одного каскада с четверным тулупом, Алиев смог исполнить только тройной, который стал лишним в его программе и не был засчитан. В остальном Дмитрию практически всё удалось. За компоненты он получил 91 балл, в целом за произвольную программу - 172 балла, сумма - 254,79, чего хватило для третьего места. 

Пётр Гуменник замыкал выступления у мужчин. Он здорово начал, исполнив четверной сальхов, но вот чуть позже упал с тройного акселя. Дальше по программе было ещё нессколько помарок, но всё-таки баллы ему поставили довольно высокие - 167,97. Сумма - 256,06. 

Победил в финале Кубка России Евгений Семененко, который и днём ранее оказался сильнее в короткой программе. Евгений успешно выполнил каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов сольно, блестяще ему удались два тройных акселя. Правда, было и падение - после каскада тройной флип - ойлер - тройной сальхов. Но на фоне других спортсменов это оказалось лучшее выступления на сегодня. За произвольную Семененко получил 170,18 балла. Сумма - 265,13. 

Значит ли это, что именно Евгений Семененко отправится в Стокгольм защищать честь страны на чемпионате мира, пока не ясно. Но однозначно, теперь его кандидатура будет рассмотрена. 

Областная газета Свердловской области

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