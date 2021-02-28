Мишина-Галлямов победили в финале Кубка России по фигурному катанию

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Александр Козик

В Москве определились победители финала Кубка России по фигурному катанию в парах. Ими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (234,48), серебряные призёры Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (216,93), бронза у Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко (206,96).

В соревновании пар в финале Кубка России участвовали не так много спортсменов, но интрига всё же до последнего оставалась.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выходили на лёд первыми из победной тройки. И после не совсем удачного проката короткой программы они выдали просто невероятную произвольную. Терять им было уже нечего, поэтому они всё-таки рискнули и прыгнули тройной флип - и он им покорился. Всё остальное тоже было сделано блестяще. За произвольную программу дуэту поставили 146,79, а сумма составила 216,93.

После них предстояло кататься Анастасии Мишиной и Александру Галлямову - главным конкурентам в борьбе за путёвки на чемпионат мира. И эта пара тоже справилась с нервами, показав крайне сложную программу. На разминке у Александра не шёл каскад из двух тройных сальховов и ойлера, но в нужный момент он собрался - и всё получилось. Была небольшая помарка со стороны Насти на приземлении тройного тулупа, но это не помешало получить им сумасшедшие баллы - 153,69. Сумма - 234,48.

У Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко сегодня всё-таки были небольшие ошибочки, но в целом они смогли справиться с нервами и показать, на что способны на данный момент. Их баллы - 136,03. Сумма - 206,96.