Валиева выиграла финал Кубка России. Туктамышева - четвёртая и с заявкой на чемпионат мира

Камила Валиева выиграла в финале Кубка России

Сегодня в Москве, на ледовой арене «Мегаспорт», медали финала Кубка России по фигурному катанию разыграли женщины. Также итоги турнира станут основанием для распределения оставшихся квот на предстоящий чемпионат мира в Швеции. Победу одержала Камила Валиева (238), вторая Майя Хромых (235,96), бронза у Дарьи Усачёвой (229,71). Елизавета Туктамышева четвёртая (226,01).

Елизавета Туктамышева сегодня смогла исполнить свой коронный элемент - тройной аксель. И даже дважды. Один в каскаде, один сольно. Второй аксель получился только со степ-аутом, но он был засчитан. Исполненные сложнейшие прыжки придали Елизавете сил и невероятных эмоций, но эмоции в конце захлестнули - она чуть не упала на вращении. Но всё-таки удержалась, хоть баллы и были снижены. Баллы Елизаветы 148,27.

Дарья Усачёва была стабильна, она выполнила весь свой контент на очень хорошем уровне, лишь однажды - на каскаде лутц-сальхов - её немного повело, Даша задела рукой лёд. Но это практически не повлияло на результат - 150,59.

Майя Хромых удивила сегодня всех тем, что прыгнула наконец-то четверной тулуп, а потом ещё и четверной сальхов. Всё остальное фигуристка из группы Тутберидзе тоже исполнила великолепно. Как итог - самые большие баллы за произвольную: 162,19.

Камила Валиева была лидером после короткой программы, сегодня у неё был заявлен очень сложный контент, но далеко не всё получилось. Тройной аксель с руками наверх она исполнила здорово. С четверного сальхова упала. Каскад с четверным тулупом исполнила с ошибкой, затем упала уже с четверного тулупа. Позже было ещё одно падение, практически на ровном месте. Но несмотря на ошибки, она осталась лидером турнира. Баллы Камилы за произвольную - 149,29.