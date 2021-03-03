Елена Левковец: «Девочки Тутберидзе берегут каждую секунду»

Майя Хромых. Фото: Александр Козик

В Москве завершился финал Кубка России по фигурному катанию. Непростой сезон 2020/21 складывается так, что именно этот турнир стал ключевым для российских спортсменов – пожалуй, никогда раньше к нему не было приковано столько внимания. И посмотреть на эти соревнования «Областная газета» попробовала с необычного ракурса – судейского. Итоги мы анализируем вместе с Еленой ЛЕВКОВЕЦ, которая вошла в состав арбитров от Свердловской области.

«Елизавета сама отдала третье место»

– Елена Арнольдовна, в этом году из-за пандемии так сложилось, что финал Кубка России по составу участников и задачам, которые они решали, вполне сопоставим с чемпионатом страны. Судить было сложнее, чем в прошлые годы, атмосфера давила?

– Всё нормально, всё хорошо. Я бы сказала, что мы чувствовали дополнительную ответственность, отсюда была больше концентрация. Сами понимаете, на этом турнире спортсмены разыгрывали путёвки на чемпионат мира.

– В нынешнем сезоне судьи то и дело оказываются в центре внимания – то оценками недоволен кто-то из тренеров, то очередная волна хейта в Интернете. Усугубило ситуацию противостояние команд Тутберидзе и Плющенко, вторые не раз говорили о предвзятости в пользу спортсменок из «Хрустального». Не опасались этого негатива?

– Нет. Здесь, изнутри всё прозрачно. Что видим, то и ставим. У тех, кто смотрит соревнования по телевизору, может, и остаются какие-то вопросы, а для тех, кто оценивает, находясь на судейской позиции, всё очевидно. В финале Кубка я не увидела противостояния, о котором вы говорите, особенно у мужчин и юношей. Ну а у женщин все три места у учениц Тутберидзе, тоже абсолютно заслуженно.

– Как раз по поводу женского катания. Многие спорят об оценках той же Дарьи Усачёвой из «Хрустального», в наборе которой нет элементов ультра-си. При этом у Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе два тройных акселя, но Дарье в итоге она уступает…

– В данной ситуации всё было правильно. Елизавета сама отдала третье место, поскольку, к сожалению, сорвала последнее вращение. А у Дарьи очень хорошие вращения, все базовые позиции есть, скорость. В итоге все вращения были максимально отплюсованы. И дорожки шагов, на мой взгляд, намного интереснее. Но не ошибись Елизавета, с её тройными акселями за бронзу она бы поборолась.

Елена Левковец, заслуженный тренер России, специалист отделения фигурного катания спортшколы «Локомотив», первый наставник олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Фото: Алексей Кунилов

У Майи Хромых с двумя четверными есть шанс попасть на Олимпиаду

– Уже два года назад в нашем интервью вы выделяли Камилу Валиеву. Говорили, что это Загитова и Медведева, вместе взятые. Сегодня не согласиться с вами нельзя. Камила победила в финале Кубка, у неё сложнейший прыжковый набор в мире. Как вы считаете, есть ли вообще у других фигуристок – тех же Трусовой и Щербаковой - шансы на равных бороться с ней на Олимпиаде в Пекине?

– Понимаете, Трусова и Щербакова сейчас находятся в стадии созревания или уже прошли пубертат. А Валиева, мне кажется, ещё только к этому готовится. Посмотрим, что будет через год. Вырасти-то она выросла, но сейчас ещё нужно окрепнуть. И морально, и в плане тех элементов, которые в произвольной не получились. Я разговаривала с её тренером Сергеем Дудаковым, он сказал, что они накатали именно этот контент – тройной аксель, два четверных тулупа, четверной сальхов, просто что-то пошло не так. Она и на тренировках что-то срывала. Но если Валиева с этим контентом будет выступать на Играх (тем более что они не меняют произвольную программу), это будет бомба.

На данный момент она, действительно, ничем не проигрывает главным соперницам, хорошо смотрится на льду, очень красиво скользит. В ней есть всё, что нужно. Ей не мешают ни ноги длинные, ни руки, ничего. Это универсальный для фигурного катания человек.

К примеру, Майя Хромых тоже высокая, стройная, растянутая, но ей, в отличие от Камилы, как раз не хватает элегантности. А что будет через год и как они будут бороться за олимпийские путёвки, места – посмотрим.

Камила Валиева в короткой программе. Фото: Александр Козик

– Вы упомянули Майю Хромых, понятно, что мы за неё очень болеем – она родилась в Нижнем Тагиле, начинала кататься там же у Анны Болдиной. Да, ещё есть некая угловатость, не хватает стабильности, но в финале она приземлила два четверных прыжка. Можно ли сказать, что это тоже заявка на предстоящую Олимпиаду, ведь в мае ей уже исполнится 15 лет, а значит, по возрасту она проходит…

– Я думаю, есть. Два четверных прыжка, да ещё и разных – тулуп и сальхов – это очень серьёзно. Весь сезон она не могла их показать, а сейчас получилось. Думаю, они поработают над стабильностью, и всё может быть.

– Все ждали, какой вернётся Алёна Косторная. Это был её первый старт за несколько месяцев. Понятно, что случились болезни – коронавирус, потом ангина. Но как вы считаете, она уже вышла из борьбы за попадание на следующие Игры? Или об этом говорить рано?

– Я думаю, что вышла. Не исключаю чуда, но ей будет очень сложно догнать тех, кто сейчас на пике. Слишком много времени упущено. Я видела её тренировки. Понимаете, девочки Тутберидзе каждую минуту, каждую секунду берегут – не стоят, работают. 30 минут идёт тренировка перед соревнованиями, они откатываются от и до. Другие, бывает, уходят раньше, а эти нет – отрабатывают то, что у них уже отработано десять раз. Алёна же каталась на тренировке просто так… Хотя она по-прежнему хороша, но сложных элементов-то нет. Ни разу в сезоне она не показала тройной аксель. Тоже растёт, меняется. Ей 17 лет, сейчас она как раз превращается в девушку.

– Кто-то ещё из фигуристок вас на турнире удивил?

– Анна Фролова из группы Сергея Давыдова. Я судила её в Красноярске на первенстве России. Там ей поставили нейтральные оценки, ничего особенного. А здесь она была очень хороша.

– Периодически девочки Давыдова выделяются на разных турнирах. Но у них есть шанс всерьёз бороться за медали?

– Есть. 14-летняя Софья Самоделкина владеет четверным сальховом, тройным акселем, вращениями и катанием – всё, что нужно, у неё есть.

«Мишина/Галлямов идут семимильными шагами»

– Теперь о парах. Их в финале Кубка было не так много, но всё же турнир получился интересным. Один из дуэтов – ребята из Екатеринбурга Алина Пепелева и Роман Плешков. Обоих вы очень хорошо знаете – Рому тренировали, Алина тоже занималась на «Локомотиве». Этот сезон у них не задался. Почему?

– Стабильности не хватало Алине. Она всё время срывала параллельные элементы, с выбросов падала. Но к работе вернулась Нина Мозер (тренер олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова. – Прим. «ОГ»). Прогресс уже виден, на этом турнире Алина уже практически все элементы сделала. Я думаю, у них всё наладится. Пара очень хорошо смотрится и программы интересные.

Алина Пепелева и Роман Плешков в произвольной программе. Фото: Александр Козик

– Ведь в своё время вы договаривались, чтобы показать Романа у Нины Мозер…

– Да, держать его в одиночном катании не имело смысла. Видно было, что он высокий, родители высокие. И фактурный – умеет прыгать, вращается. Что его держать-то? Тем более на тот момент у нас парного катания особо не было в Екатеринбурге. Я считаю, всё правильно, удачно для него сложилось. Главное, он в сборной России.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов едут на свой первый взрослый чемпионат мира. Фото: Александр Козик

– И последний вопрос о паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Саша тоже начинал в Екатеринбурге, в «Юности». В финале они наконец-то показали то, что должны были, и завоевали путёвку на чемпионат мира. Но есть ли у них шансы бороться в Швеции не только за серебро или бронзу, но и за победу?

– За победу, думаю, ещё рановато, потому что у пары должен быть рейтинг. Но в целом они настолько хороши, что я даже не знаю, что можно улучшить. Ребята идут семимильными шагами. Да, на чемпионате России сорвали элементы, была большая ответственность, но на всех этапах Кубка выступали хорошо. Эта пара шикарно смотрится, делает сложнейшие элементы. У партнёрши такая харизма… И стержень, и улыбка – всё, что нужно. Ну и конечно, завораживают их поддержки и выбросы. У двух других наших пар это всё тоже есть, но когда Саша выбрасывает Настю – дух захватывает. Она летит, раскрывается раньше времени и приземляется… Вот это круто. Даже забываешь, что пришёл судить, хочется просто ими любоваться.

Итоги финала Кубка России Женщины: 1. Камила Валиева (238) 2. Майя Хромых (235,96) 3. Дарья Усачёва (229,71) Мужчины: 1. Евгений Семенеко (265,13) 2. Пётр Гуменник (256,06) 3. Дмитрий Алиев (254,79) Пары: 1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (234,48) 2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (216,93) 3. Ясмина Кадыров/Иван Бальченко (206,96) Танцы на льду: 1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (223,12) 2. Аннабель Морозов/Андрей Багин (202,29) 3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (163,81)