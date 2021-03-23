Женщины. Прямая трансляция. Короткая программа. Чемпионат мира

Россиянки вступают в борьбу за мировой подиум. Фото: Александр Козик. Коллаж: Геннадий Богатырёв

Завтра в Стокгольме стартуют соревнования на главном турнире сезона – чемпионате мира. В первый же день в борьбу вступят женщины. От России заявлены Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени.

Сегодня состоится жеребьёвка, после чего мы узнаем порядок выхода на лёд фигуристок, а пока расскажем – как прошла вчерашняя тренировка.

Александра Трусова во время проката короткой программы приземлила тройной аксель, что говорит о том, что Саша будет рисковать. Также она прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп. После прогона она также тренировала четверной тулуп, каскад четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, дважды прыгнула тройной аксель, четверной лутц, четверной сальхов и четверной флип. Не все прыжки были докручены, поэтому не будем делать преждевременных выводов.

Анна Щербакова вместо каскада тройной лутц-тройной риттбергер прыгнула в прокате тройной флип-тройной тулуп, после прогона исполнила два четверных флипа, один из них приземлила.

Елизавета Туктамышева удачно исполнила каскад тройной аксель – двойной тулуп.

Отметим, что стало известно, что с соревнований снялась белорусская фигуристка Виктория Сафонова.

Пока давайте вспомним, как разворачивались события на последнем чемпионате мира. Было это в 2019 году, в японской Сайтаме. Тогда тройка лидеров выглядела так: 1. Алина Загитова 2. Елизавета Турсынбаева 3. Евгения Медведева Но в короткой программе расклад сил был иным: Алина Загитова (82,08), Каори Сакамото (76,86), Елизавета Турсынбаева (74,23).

Иллюстрация: Геннадий Богатырёв

Очень любопытно, какую тройку лидеров и какие баллы после короткой программы мы увидим в этом году.