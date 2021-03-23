Женщины. Прямая трансляция. Короткая программа. Чемпионат мира

Завтра в Стокгольме стартуют соревнования на главном турнире сезона – чемпионате мира. В первый же день в борьбу вступят женщины. От России заявлены Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.
Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени.
Сегодня состоится жеребьёвка, после чего мы узнаем порядок выхода на лёд фигуристок, а пока расскажем – как прошла вчерашняя тренировка.
Александра Трусова во время проката короткой программы приземлила тройной аксель, что говорит о том, что Саша будет рисковать. Также она прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп. После прогона она также тренировала четверной тулуп, каскад четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, дважды прыгнула тройной аксель, четверной лутц, четверной сальхов и четверной флип. Не все прыжки были докручены, поэтому не будем делать преждевременных выводов.
Анна Щербакова вместо каскада тройной лутц-тройной риттбергер прыгнула в прокате тройной флип-тройной тулуп, после прогона исполнила два четверных флипа, один из них приземлила.
Елизавета Туктамышева удачно исполнила каскад тройной аксель – двойной тулуп.
Отметим, что стало известно, что с соревнований снялась белорусская фигуристка Виктория Сафонова.
Пока давайте вспомним, как разворачивались события на последнем чемпионате мира. Было это в 2019 году, в японской Сайтаме.
Тогда тройка лидеров выглядела так:
1. Алина Загитова
2. Елизавета Турсынбаева
3. Евгения Медведева
Но в короткой программе расклад сил был иным: Алина Загитова (82,08), Каори Сакамото (76,86), Елизавета Турсынбаева (74,23).
Очень любопытно, какую тройку лидеров и какие баллы после короткой программы мы увидим в этом году.
Также публикуем полное расписание чемпионата мира (время московское):
24 марта
12:00 – женщины, короткая программа
19:30 – церемония открытия
20:30 – пары, короткая программа
25 марта
13:00 – мужчины, короткая программа
20:30 – пары, произвольная программа
26 марта
12:45 – танцы на льду, ритм-танец
20:00 – женщины, произвольная программа
27 марта
13:00 – мужчины, произвольная программа
19:00 – танцы на льду, произвольный танец
28 марта
15:30 – показательные выступления