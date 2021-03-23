Стокгольмский пузырь интригу не испортит

Вот так выглядят мировые рекорды в короткой программе. Вероятно, уже завтра некоторые из них будут побиты. Фото: Н.Шадрина, А.Козик. Инфографика: Г.Богатырёв

Завтра в Стокгольме (Швеция) стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Главный турнир сезона пройдёт в формате так называемого «пузыря» – без зрителей и без возможности перемещения спортсменов куда-либо кроме арены и отеля.

Щербакова оставила соперницам лазейку

Конечно, фигуристы рады и «пузырю». Напомним, что чемпионат мира-2019, который должен был пройти в Канаде и который мог бы стать одним из самых интересных соревнований в этом виде спорта за последние годы, отменили. Мы так и не увидели сражения легендарной тройки Этери Тутберидзе – Трусова-Щербакова-Косторная, которых болельщики называли просто и всегда неразрывно – «ТЩК».

Сейчас этой триады уже не существует – Александра Трусова перешла в группу Евгения Плющенко, а Алёна Косторная хоть и обнулила свой переход, но на чемпионат мира отобраться уже не смогла. Новая великолепная тройка, которая отправилась в Стокгольм, выглядит так: Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Каждая едет побеждать. Трусова помимо сложнейшего контента из пяти четверных прыжков также планирует прыгать не покорявшийся ей до этого тройной аксель. На тренировках в Швеции она его приземляла, но как будет во время проката, сказать сложно. Зачем так рисковать? Да за тем, что иначе конкурентки обеспечат себе такой задел в короткой программе, что в произвольной можно будет и не отыграть. И речь не только о россиянках, но и о японке Рику Кихиру – пожалуй, о единственной иностранке, которая готова на равных бороться с нашими девчонками. Кихира владеет тройным акселем, прыгала его на соревнованиях. Ещё в её копилке для произвольной программы припасён четверной, а значит, и шанс на победу.

Но стабильнее всех на данный момент Анна Щербакова, умеющая обскакивать (в прямом смысле слова) соперниц даже не в самой своей лучшей форме. Правда, есть для её команды небольшая ложка дёгтя, а для зрителей дополнительная интрига – на тренировке Щербакова во время проката упала с четверного лутца, а после прогона – и с четверного флипа. Ещё один нюанс: скорее всего, пик формы Анны приходится именно на конец декабря (недаром она три года подряд выигрывала предновогодний национальный чемпионат). Но вот на международных стартах, включая финалы Гран-при и юниорские чемпионаты мира, на высшую ступень пьедестала эта фигуристка не поднималась. Вот она – лазейка для конкуренток.

24-летняя Елизавета Туктамышева удивляет весь мир, пытаясь мериться силами с совсем молодыми фигуристками. Когда Трусовой и Щербаковой было по восемь лет, Лиза уже выиграла свой первый чемпионат России. Чемпионкой мира Туктамышева становилась один раз – в 2015-м (в том сезоне она выиграла все турниры, которые было возможно), и с тех пор до первенства планеты больше не доезжала. Вот и думайте, у какой из фигуристок сейчас самая сильная мотивация…

И пусть будет формат «пузыря», и пусть мы не имеем возможности увидеть этот турнир с трибун, но, как бы пафосно это не звучало, мы уже сами себе завидуем, что сможем (пусть и на телеэкране) увидеть, как эти девушки творят историю спорта.

Так ли страшны китайцы?

Уральские болельщики, конечно же, будут особенно следить за парным катанием, где за медали поборется уроженец Березников и воспитанник екатеринбургской школы «Юность» Александр Галлямов. Он вместе с Анастасией Мишиной добрался на чемпионат мира по итогам блестяще проведённого финала Кубка России. Думаем, не ошибёмся, сказав, что у этого дуэта примерно равные шансы на победу с другими нашими парами: Евгенией Тарасовой/Владимиром Морозовым и Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским. Женя и Вова – самые опытные, они уже прошли Олимпиаду, дважды становились серебряными призёрами ЧМ и один раз бронзовыми. Саша и Дима – действующие чемпионы Европы и обладатели мирового рекорда в короткой программе. Чуть скромнее выглядят Настя и Саша – у них в активе бронза взрослого финала Гран-при и золото юниорского ЧМ. Но они и самые молодые, хотя скидку в Швеции на это никто делать не станет, нужно будет делом доказать перед предстоящими Играми в Пекине, кто в этом виде фигурного катания самый грозный соперник… китайцам.

Да, именно пара из Китая – Суй Вэньцзин и Хань Цун- фавориты соревнований. Другое дело, что в нынешнем сезоне никто их ещё не видел, имеется в виду на соревнованиях, конечно. Пандемия, сложный сезон, могли быть и травмы. Хотя на месте российских фигуристов, мы бы на все эти факторы особо не рассчитывали, ведь перед домашней Олимпиадой эта страна сделает всё, чтобы их спортсмены поднялись на высшую ступень пьедестала.

В танцах на льду в отсутствие одного из самых сильных дуэтов мира – французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, которые отказались от участия из-за пандемии, – российские болельщики заранее «повесили» золотые медали на шеи Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. На наш взгляд, преждевременно. Во-первых, нельзя списывать со счетов сильных канадцев и американцев, а также прошлые судейские реверансы в сторону этих стран.

Во-вторых, для Вики и Никиты это один из самых сложных сезонов: у них были серьёзные травмы, а потом ещё и коронавирус. А в-третьих, есть ещё одна наша перспективная и невероятно харизматичная пара, чемпионы России – Александра Степанова и Иван Букин. Как знать, может, этот ЧМ станет прорывом именно для них?

О мужчинах скажем в последнюю очередь. Но не потому, что не надеемся на их успех, а по количеству квот. Это единственный вид, где мы имели право заявить только двух участников. Один из них – буквально возрождённый из пепла Алексеем Мишиным феникс Михаил Коляда. Если он совладает с нервами, мы уверены, навяжет борьбу и гениальному японцу Юдзуру Ханю и невероятному американцу Нэйтану Чену.

Вторая путёвка у Евгения Семененко – тёмной лошадки команды Мишина. Вероятно, на самые высокие места он пока не рассчитывает, но вот заявить о себе на будущее и попытаться вернуть драгоценные квоты, было бы не лишним.

Расписание (по уральскому времени) 24 марта 14:00 – женщины, короткая программа 21:30 – церемония открытия 22:30 – пары, короткая программа 25 марта 15:00 – мужчины, короткая программа 22:30 – пары, произвольная программа 26 марта 14:45 – танцы на льду, ритм-танец 22:00 – женщины, произвольная программа 27 марта 15:00 – мужчины, произвольная программа 21:00 – танцы на льду, произвольный танец Трансляции покажут на сайте Первого канала (в телеэфире в записи) и в прямом эфире на канале Евроспорт-1.

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