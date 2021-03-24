Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме

Фото: Александр Козик

Сегодня в Стокгольме (Швеция) стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Открывать соревнования в этот раз выпало женщинам. Лидером по итогам короткой программы стала Анна Щербакова (81), на второй позиции Рика Кихира (79,08), третье место заняла Елизавета Туктамышева (78,86).

Первой из наших сегодня выступала Елизавета Туктамышева – она открывала предпоследнюю разминку. И Елизавете удалось практически всё: здорово был исполнен тройной аксель, чуть повело на каскаде тройной лутц-тройной тулуп, но помарки не случилось. Ну и тройной флип был выполнен отлично. Правда, дорожка шагов была засчитана только третьим уровнем. Баллы Елизаветы – 78,86.

Второй была Александра Трусова. Она не стала рисковать и прыгать тройной аксель, поскольку на тренировке он не шёл. Но ошибка случилась на каскаде тройной лутц-тройной тулуп. После помарки на приземлении лутца Саша уже не прыгнула тулуп. Затем судьи усмотрели неясное ребро на флипе. Её оценка – 64,82.

Анна Щербакова была безупречна. Не дрогнула она и когда исполняла сложнейший каскад тройной лутц-тройной риттбергер с руками наверх. Как итог - 81 балл.

Японки Каори Сакамото и Сатоко Мияхара ошибались, особенно вторая – Сатоко осталась без каскада и упала с тройного лутца.

Чемпионка Японии Рика Кихира была сегодня невероятна. Ей удался тройной аксель и каскад, и сольный лутц. Но судьи усмотрели два недокрута, поставив Кихиру на второе место – 79,08. Трудно даже представить, какая борьба ждёт нас в произвольной программе.

Не обошлось в первый день и без драматических историй. Увы, француженка Маэ-Беренис Мейте травмировалась во время исполнения прыжка. Маэ даже не могла двигаться, но по правилам никто не имел права выйти на лёд и помочь. Всё-таки она добралась до бортика, после чего её погрузили на носилки.