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Спорт / Фигурное катание
25 марта 2021, 02:17

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на ЧМ. Мишина-Галлямов - третьи

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Сегодня в Стокгольме (Швеция) стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. В первый день свои короткие программы представили спортивные пары. Лидерами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (80,16), на второй позиции – китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (77,62). Третье место у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (75,79).

Евгения Тарасова и Владимир Морозов - четвёртые (71,46).

Первыми из наших выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Подкрутка, выброс – лутц и параллельный тройной сальхов – всё это ребята исполнили отлично. Единственная ошибка была в том, что они разошлись на параллельных вращениях. Судьи поставили им 75,79.

Следом на лёд выходили легендарные китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Всем было безумно интересно, в какой они форме. Партнёрша сделала степ-аут на тройном тулупе. Всё остальное было практически идеально. Их оценка – 77,62.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поменяли музыку к короткой программе и не прогадали. Потому что все элементы удались, да и настроение, действительно, было замечательным. Их оценка - 80,16

Областная газета Свердловской области

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