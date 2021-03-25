Пары. Произвольная программа. Чемпионат мира. Прямая трансляция

Фото: Александр Козик

Сегодня в Стокгольме (Швеция) решится судьба медалей у спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию. После первого дня лидерами являются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (80,16), на второй позиции – китайцы Суй Вэньцзин иХань Цун (77,62). Третье место у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (75,79). Ещё одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов - на четвёртой строчке (71,46).

Трансляция начнётся в 20:30 (московское время).

Порядок выхода на лёд в произвольной программе:

В короткой программе борьба получилась крайне драматичной. У всех пар-лидеров, кроме Александры Бойковой и Дмитрий Козловского были ошибки: Евгения Тарасова упала с параллельного тройного тулупа, Анастасия Мишина и Александр Галлямов разошлись во вращениях, Суй Вэньцзин допустила степ-аут на тройном тулупе.

Отрывы в баллах между всеми этими парами совсем не критичные, а значит, сегодня будет невероятная борьба за высшую ступень пьедестала.