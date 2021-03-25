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Спорт / Фигурное катание
25 марта 2021, 13:29

Пары. Произвольная программа. Чемпионат мира. Прямая трансляция

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Сегодня в Стокгольме (Швеция) решится судьба медалей у спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию. После первого дня лидерами являются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (80,16), на второй позиции – китайцы Суй Вэньцзин иХань Цун (77,62). Третье место у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (75,79). Ещё одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов - на четвёртой строчке (71,46). 

Трансляция начнётся в 20:30 (московское время). 

Порядок выхода на лёд в произвольной программе: 

В короткой программе борьба получилась крайне драматичной. У всех пар-лидеров, кроме Александры Бойковой и Дмитрий Козловского были ошибки: Евгения Тарасова упала с параллельного тройного тулупа, Анастасия Мишина и Александр Галлямов разошлись во вращениях, Суй Вэньцзин допустила степ-аут на тройном тулупе.

Отрывы в баллах между всеми этими парами совсем не критичные, а значит, сегодня будет невероятная борьба за высшую ступень пьедестала. 

Напомним, что китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун являются рекордсменами в произвольной программе и по сумме - 155.60 и 234.84. Оба были установлены на последнем чемпионате мира в 2019 году, где они победили. 

Областная газета Свердловской области
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