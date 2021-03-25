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Спорт / Фигурное катание
25 марта 2021, 20:25

Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате мира. Коляда - четвёртый

Сегодня в Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию свои короткие программы представили мужчины. Лидирует японский фигурист Юдзуру Ханю (106,98), на второй позиции американец Нэйтан Чен (98,85), третий - японец Юма Кагияма (100,96). Михаил Коляда - четвёртый (93,52). Евгений Семененко десятый (86,86). 

Российские фигуристы сегодня тоже порадовали болельщиков. Первым из наших выступал Евгений Семененко, это был его дебют на международных соревнованиях такого уровня. И несмотря на давление и ответственность, ему удалось безошибочно исполнить свою программу. А набор был очень приличный: каскад из четверного и тройного тулупа, сольный четверной сальхов и тройной аксель. Да и дорожки шагов с вращениями судьи оценили на четвёртый уровень. Оценка Евгения - 86,86

Следом на лёд вышел Михаил Коляда. У этого фигуриста была небольшая помарка после четверного тулупа в каскаде с тройным, затем был блестяще выполненный тройной аксель и тройной лутц. За прокат Михаил получил 93,52 балла, возглавив турнирную таблицу. И кстати, лишь на одну сотую от Михаила отстал Киган Мессинг из Канады. 

Однако уже совсем скоро на лидерской позиции Коляду сменил 17-летний японец Юма Кагияма, который в прошлом сезоне выиграл серебро юниорского чемпионата мира. Он здорово исполнил каскад четверной сальхов-тройной тулуп, сольный четверной тулуп и тройной аксель. 

Нэйтан Чен, к сожалению, упал с первого прыжка - четверного лутца. Хотя должен был к нему добавлять тройной тулуп. Затем он сделал тройной аксель и рискнул исполнить каскад четверной флип - тройной тулуп - во второй половине программы. Его баллы 98,85

И невероятен был сегодня Юдзуру Ханю, который катался под песню Робби Уильямса и который выдал очень драйвовую программу с гроссмейстерски сложным контентом: четверной сальхов, каскад четверной тулуп - тройной тулуп, тройной аксель. 106,98 поставили судьи Юдзуру, это значит, что три балла не дотянул он до своего же мирового рекорда в короткой программе. 

Областная газета Свердловской области

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