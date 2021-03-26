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Спорт / Фигурное катание
26 марта 2021, 02:03

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Сегодня в Стокгольме решилась судьба первых медалей на чемпионате мира по фигурному катанию – у спортивных пар. В невероятной борьбе победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (151,80), серебро у китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун (225,71). Бронза у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (217,63).

У Евгении Тарасовой и Владимира Морозова четвёртое место (212,76).

Невероятное развитие событий в парах. Всё перевернулось с ног на голову.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов допустили несколько ошибок - партнёрша не прыгнула тулуп в каскаде, а затем на выбросе- риттбергере задела рукам лёд. 

Были недокруты у китайского дуэта Суй Вэньцзин и Хань Цун, поэтому они смогли выйти только на второе место и по итогам произвольной программы, и в сумме.

Александра Бойкова дважды упала – с выброса и с каскада, поэтому они с Дмитрием Козловским стали только бронзовыми призёрами.

А вот у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова сегодня получилось абсолютно всё, они набрали гроссмейстерские баллы и стали победителями на своём дебютном чемпионате мира.

Областная газета Свердловской области

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