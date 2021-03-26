Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате мира

Фото: Александр Козик

В Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию завершились соревнования в ритм-танце. Первое место по его итогам заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (88,15), вторые – Мэдисон Хаббел и Закари Донахью (86,05), на третьей позиции – Мэдисон Чок и Эван Бейтс (85,12).

Первыми из наших выступали Тиффани Загорски и Джонатан Гурэйро. У них был очень достойный для себя прокат, без видимых ошибок. Их баллы – 75,58.

Предпоследнюю разминку замыкал дуэт Александра Степанова и Иван Букин. Они поменяли музыку к ритм-танцу – на арене вновь звучала песня группы Qween, но на этот раз «The Show Must Go On». Однако боевое настроение исполнила серьёзная ошибка. Александра немного потеряла равновесие на сольном твизле. Их оценка - 83,02. Канадский дуэт Пайпер Гиллер и Поль Пуарье обошли Степанову-Букина всего на 0,39 балла – их оценка 83,37.

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс не намерены были помогать соперникам, ошибаться не стали – у них зажигательный, яркий танец и лёгкое исполнение. Их оценки – 85,12.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов продемонстрировали гроссмейстерский уровень. У них невероятный ритм-танец, который уже является их настоящим талисманом на турнирах, с ним они выиграли у Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на чемпионате Европы. И сегодня они откатали его великолепно, не оставив никаких вопросов. Оценка – 88,15.

Ещё одни американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донахью тоже показали высокий уровень, но всё же уступили нашему дуэту почти два балла - 86,05.