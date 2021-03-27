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27 марта 2021, 02:16

Анна Щербакова стала чемпионкой мира. Впервые весь пьедестал - российский

Впервые на чемпионате мира в женском одиночном катании - российский пьедестал

Впервые на чемпионате мира в женском одиночном катании - российский пьедестал

В Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию завершились соревнования в женском одиночном катании. С золотом – Анна Щербакова (233,17), с серебром Елизавета Туктамышева (220,46), с бронзой – Александра Трусова (217,59).

Сегодняшний день сложился для наших девочек очень непросто. Первой выходила бороться Александра Трусова, которая прыгала пять четверных прыжков. Саша допустила два падения, но всё равно получила космические баллы – 152,38. И стала первой по произвольной программе. Но третьей по сумме – 217,20.

Второй выходила на лёд Елизавета Туктамышева. Лиза прыгала два тройных акселя, оба удачно. Упала Елизавета на тройном флипе, но запаса ей хватило, чтобы обойти Трусову и занять второе место. У нее 141,60 в произвольной. И 220,46 в сумме.

Анна Щербакова тоже упала – с четверного флипа, других четверных она не прыгала. Но в финале программы сделала каскад тройной лутц – тройной риттбергер. За произвольную у Ани – 152,17. В сумме – 233,17.

Областная газета Свердловской области

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