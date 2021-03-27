Нэйтан Чен - чемпион мира. Коляда - пятый

Чемпиона мира - Нэйтан Чен

В Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию завершились соревнования в мужском одиночном катании. С золотом – американец Нэйтан Чен (320,88), с серебром японец Юма Кагияма (291,77), с бронзой – японец Юдзуру Ханю (289,18). Михаил Коляда - пятый (270,26). Евгений Семененко - восьмой (258,45).

Первым из наших выступал Евгений Семененко. Для 17-летнего спортсмена это был дебютный международный старт. И нервы его не подвели. Ученик Татьяны и Алексея Мишина исполнил свою произвольную программу безошибочно, включив в прокат четверной тулуп и четверной сальхов. Оценки Евгения за произвольную программу - 171,59. Сумма - 258,45.

Ещё одним претендентом был японец Шома Уно, который прыгал в произвольной четыре четверных прыжка. И только после четверного тулупа Шома задел рукой лёд. В остальном он выступал очень здорово и получил за произвольную 184,82 балла. Сумма- 277,44.

Немного уступил Шоме наш Михаил Коляда. Коляда идеально исполнил каскад четверной тулуп - тройной тулуп и сольный четверной тулуп. Но вот на тройном сальхове в каскаде он задел рукой лёд, было неясное ребро на тройной флипе и падение с тройного акселя. За произвольную Михаил получил 176,75. Сумма - 270,26.

И когда Михаил Коляда завершил выступление, стало ясно - наши мужчины заработали третью квоту на предстоящие Олимпийские игры.

А затем на лёд вышел американец Нэйтан Чен. И показал невероятный, чистейший прокат с пятью четверными прыжками. Он получил почти космические 222,03 за произвольную и 320,88 в сумме. Удивительно, но Чен не побил свои же рекорды в произвольной (не хватило 2 балла), и по сумме и порядка 15 баллов. Но тем не менее, это был практически недосягаемый уровень.

Следом кататься нужно было 17-летнему Юме Кагияме из Японии. Он потряс всех в короткой программе, где стал третьим. Сегодня у Юму было несколько ошибок - на тройном лутце и тройном акселе. При этом отлично исполнил четверной сальхов и каскад четверной тулуп - тройной тулуп. И своим прыжковым уровнем он обошёл Шому Уно - 190,81 в произвольной и 291,77 по сумме.

Юдзуру Ханю, увы, сегодня тоже допустил несколько ошибок - задел рукой лёд на четверном риттбергере и на четверном сальхове. Но зато во второй части программы исполнил каскад четверной тулуп - тройной тулуп и каскад четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов. 182,20 - его оценка за произвольную и 289,18 - в сумме.