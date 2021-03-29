Генеральная репетиция Пекина-2022 российским фигуристам удалась

Фото: А.Козик. Коллаж: Г.Богатырёв, И.Ланских

В Стокгольме завершился чемпионат мира – главный турнир сезона в фигурном катании. Для нашей сборной он стал лучшим за последние два десятилетия. Можно сказать, что так совпало и что наконец-то в правильную ось сошлись все звёзды. Но на самом деле дала о себе знать подготовка, которую наши спортсмены имели возможность проводить на протяжении всего сезона.

Пандемия, конечно, очень сильно ударила по фигурному катанию. В прошлом году из-за коронавируса чемпионат мира был отменён, а значит, по большому счёту, весь сезон насмарку. Помимо того, что весной и летом 2020-го спортсмены вынуждены были сидеть дома, начала пропадать мотивация – если главный старт вновь не проведут, зачем тогда столько усилий?

До пандемии чемпионаты мира по фигурному катанию отменялись только из-за трёх событий: с 1915 по 1921-й из-за Первой мировой войны, с 1940 по 1946-й из-за Второй мировой войны, а также в 1961-м из-за авиакатастрофы, произошедшей 15 февраля того года. Авиалайнер, летевший из Нью-Йорка в Брюссель, разбился при заходе на посадку. Погибло 73 человека, среди которых была сборная США по фигурному катанию (18 спортсменов и 9 членов делегации), летевшая на чемпионат мира в Прагу.

Нынешний год тоже мог попасть в эту отрицательную статистику: до последнего Международный союз конькобежцев решал, возможно ли проведение ЧМ. Сейчас даже представлять не хочется, что всех наших медалей, невероятных борьбы и эмоций могло не случиться.

Пару слов о подготовке. Россия – пожалуй, единственная страна, где за сезон прошло столько внутренних турниров: пять этапов и финал Кубка России, первенство и чемпионат страны, командный Кубок Первого канала и Гран-при Rostelecom Cup. Фигуристы копили соревновательную практику и, несмотря на болезни и травмы, держали форму с сентября по настоящий момент. Всё это дало плоды.

Рождённые прыгать

Сказать, что в женском одиночном катании мы были удивлены российскому подиуму – конечно, будет лукавством. Все знают, что равных нашим девчонкам пока нет, и основная борьба разворачивается именно за квоты, на российском уровне. А на международном вроде бы проблемам возникнуть неоткуда: наши фигуристки должны обыгрывать конкуренток, потому что сильнее.

Но фигурное катание – спорт непредсказуемый, а лёд всегда скользкий, тут с годами ничего не меняется. Мало быть сильнее теоретически, нужно ещё доказать это на арене. И первый день турнира в Стокгольме преподал всем урок. Александра Трусова, для которой тройные прыжки – так, разминка, вдруг падает и откатывается на…12-е место. Вот вам и медальный план.

На тренировке перед произвольной нервы шалили у всех – Анна Щербакова не могла справиться со своим набором, у Рики Кихиры – главной соперницы наших – не шёл тройной аксель, на который возлагались все надежды японской сборной. Елизавета Туктамышева вообще ушла со льда без проката. Только Трусова, которой терять было нечего, вколачивала свои пять четверных прыжков, но и они получались через раз.

На этом чемпионате мира пять четверных прыжков в произвольной программе заявил ещё только один фигурист – американецНэйтан Чен (он турнир и выиграл). Вторым спортсменом, кто прыгнул пять четверных прыжков, была как раз Александра Трусова. Кроме Чена ни один мужчина больше на такой риск не пошёл. А Саша приняла такое решение, как только узнала, что поедет на чемпионат мира. По большому счёту, всё остальное ей малоинтересно – Саша рождена, чтобы прыгать, и останавливаться не намерена. В произвольной программе ей удалось приземлить пока только три четверных (включая сложнейший каскад четверной лутц – тройной тулуп). В зоне Kiss and cry она сидела расстроенная, потому что ещё не знала, что выиграла произвольную у всех. Даже у Анны Щербаковой.

Следующей из наших на лёд выходила 24-летняя Елизавета Туктамышева. Ей нужно было что-то противопоставить двум 16-летним и одной 18-летней фигуристкам. Вот где опыт сыграл роль. Она собралась и продемонстрировала два тройных акселя как заявку на медаль. Когда Лиза увидела оценки и поняла, что уже не опустится ниже третьего места, заплакала. До этого мы её слёз не видели, даже на самых неудачных стартах.

Выходящая следом Рика Кихира будто «рассыпалась» после успеха россиянки. Упала с тройного акселя, допустила ошибки на других прыжках и даже не попыталась зайти на четверной. Мы будто увидели повторение чемпионата мира в Сайтаме, где Кихира так же уступила дорогу Алине Загитовой.

Анне Щербаковой, выходившей на лёд последней, нужно было лишь чисто откатать произвольную, можно было и без четверного прыжка. Но несмотря на плохое самочувствие, подопечная Этери Тутберидзе всё же решилась на четверной флип и… упала. Но собралась, и дальше ошибок себе не позволила, став чемпионкой мира.

Негласно считается, что этот чемпионат мира был генеральной репетицией Олимпиады в Пекине. Но только в женском катании нужно оговориться, ведь даже несмотря на столь яркие результаты, в Китай может отправиться уже другой, более сильный российский состав.

Рейтинг больше не помеха

А вот в парах и танцах на льду результаты чемпионата мира вполне можно взять за основу в подготовке к ОИ-2022. Мы уже рассказывали, что в соревновании спортивных пар победу неожиданно одержали дебютанты Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Неожиданно, но не безосновательно. У них крайне сложный контент, интересные, выигрышные постановки и тренер Тамара Москвина, на счету которой немало чемпионов мира и олимпийских чемпионов.

Единственное, что могло им помешать – это как раз молодость. В парном катании (и особенно в танцах на льду) значимую роль в выставлении оценок играет рейтинг спортсменов – их предыдущие места, победы. Но не помешало, поскольку соперники допустили серьёзные ошибки, а Мишина и Галлямов были почти безупречны. И теперь, перед Олимпиадой, их рейтинг выглядит уже совсем иначе. С чемпионами мира в Пекине придётся считаться и оценивать по существу.

В танцах на льду то, как будут оценивать российских спортсменов, – всегда лотерея. Влияет даже то, в какой стране проводится турнир. На этот раз нам отчасти повезло – со Швецией. В Европе судьи не решились добавить баллов канадцам и американцам, дабы сократить их отрыв от нашей пары. Виктории Синициной и Никите Кацалапову оставалось одно, но самое сложное – не допустить ошибку. Неверный шаг, а точнее, неверное ребро, и золотая медаль могла так и остаться мечтой. Но этого не случилось.

В танцах (и парах) было особенно видно, кто как провёл сезон и кто имел возможность полноценно тренироваться. Не будь наши дуэты на голову выше конкурентов, титулы были бы под большим вопросом.

В мужском одиночном катании следом за Нэйтаном Ченом на пьедестале расположилась новая японская звезда – 17-летний Юма Кагияма и только потом Юдзуру Ханю (есть о чём задуматься перед Пекином). Наши парни – Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и восьмое места и сделали главное – добыли три квоты на предстоящие Игры. Чтобы на равных конкурировать с нынешними призёрами ЧМ, им нужно усложнять программу, с остальным у подопечных Алексея Мишина всё в порядке.

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