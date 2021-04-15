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15 апреля 2021, 00:00

Женщины. Прямая трансляция. Короткая программа. Командный чемпионат мира в Японии

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Сегодня в Осаке (Япония) - первый день соревнований командного чемпионата мира по фигурному катанию. В женском одиночном катании от команды России на лёд выйдут Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. 

Трансляция начнётся в 10:30 по московскому времени.

Фото из Инстаграма наших фигуристок с места событий. Ждать их выхода на лёд осталось уже совсем не долго. Фото: Инстаграм

Помимо России участие в командном ЧМ примут: США, Япония, Канада, Италия и Франция.

По регламенту в командном чемпионате мира могут участвовать по два человека в одиночных видах и по одному дуэту в танцах на льду и в соревновании пар. Сборные сформированы по спортивному принципу – в Японию отправились те, кто показал лучшие результаты на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме.

Вот так выглядит сборная нашей страны: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

 Порядок выхода фигуристок на лёд: 

*Чтобы перейти на московское время нужно вычесть 8 часов. 

Справка. Первый командный чемпионат мира в Японии под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) прошёл в 2009 году. Он проводится раз в два года, является коммерческим: в этом году призовой фонд равен 1 миллион долларов.

Россия ещё ни разу на командном чемпионате мира не одерживала победу (в 2015-м и 2017-м – серебро, в 2019-м – бронза). Но в этом году в сборной – сразу три действующих чемпиона мира, в том числе - в женском одиночном катании (уверены, вы прекрасно помните, что это Анна Щербакова). Елизавета Туктамышева является серебряной медалисткой ЧМ-2021, что мы, безусловно, рассматриваем как ещё одну заявку на победу в нынешнем командном чемпионате мира. 

Полное расписание командного чемпионата мира (МСК):

15 апреля

9:10 – танцы на льду, ритм-танец

10:30 – женщины, короткая программа

12:35 – мужчины, короткая программа

16 апреля

9:55 – пары, короткая программа

11:20 – танцы на льду, произвольный танец

12:55 – мужчины, произвольная программа

17 апреля

9:10 – пары, произвольная программа

10:45 – женщины, произвольная программа

Областная газета Свердловской области
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