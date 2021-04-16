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Спорт / Фигурное катание
16 апреля 2021, 16:02

Сборная России остаётся на первом месте по итогам второго дня командного ЧМ в Японии

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Сегодня в японской Осаке на командном чемпионате мира по фигурному катанию завершился второй день соревнований. Пары представили короткую программу, танцоры и мужчины завершили выступление на турнире. Сборная России продолжает лидировать.

Второй день турнира начался со спортивных пар. Безоговорочными лидерами в короткой программе стали действующие чемпионы мира – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Им удалось показать достойное катание, за исключением одной серьёзной ошибки – партнёр прыгнул только двойной параллельный сальхов вместо тройного. Но безупречно исполненные остальные элементы позволили им обыграть конкурентов. Судьи поставили Мишиной-Галлямову – 73,77 балла.

Далее в борьбу вступили фигуристы в танцах на льду. Ожидаемо, с большим отрывом победу в произвольном танце одержал российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов (130,15), которые также принесли сборной заслуженные 12 баллов. 

Завершали сегодняшний соревновательный день мужчины. Напомним, днём ранее Михаил Коляда занял пятое место, а Евгений Семенеко - седьмое. В произвольной программе Евгений Семененко вновь выступил очень стабильно, не допустив ошибок. Он исполнял сольные четверной тулуп и четверной сальхов. Оценка Евгения - 166,33

Михаил Коляда катался в группе лидеров, но у него чистого катания не получилось. Он здорово исполнил каскад четверной тулуп-тройной тулуп, четверной тулуп сольно, а проблемы начали на тройных прыжках. Была ошибка на выезде с тройного сальхова в каскаде, только двойной аксель и двойной риттбергер, помарки на дорожке шагов. Но оценка всё равно оказалась довольно высока - 180,72. И этого хватило, чтобы Михаил занял третье место. Семененко стал пятым. 

Победу в мужском противостоянии снова одержал американец Нэйтан Чен, он опять исполнял пять четверных прыжков. У него была небольшая помарка - в каскаде только одинарный флип, но оценка всё равно запредельная - 203,24

Областная газета Свердловской области

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