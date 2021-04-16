Женщины. Прямая трансляция. Произвольная программа. Командный чемпионат мира в Японии

Фото: Александр Козик

Завтра в Осаке (Япония) - заключительный день соревнований командного чемпионата мира по фигурному катанию. По итогам короткой программы в женском одиночном катании лидером стала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье - японка Каори Сакамото. Но эти результаты уже неважны, так как итоги произвольной программы будут самодостаточными.

Трансляция начнётся в 10:45 по московскому времени.

Соревнования в произвольной программе у женщин должны получиться крайне любопытными. Рика Кихира вновь заявляет тройной аксель, Елизавета Туктамышева сразу два тройных акселя. Кроме того, ходили слухи, что Елизавета планирует исполнить и четверной тулуп. Что ж, посмотрим, если это действительно случится, то КЧМ точно станет историческим.

Анна Щербакова заявляет один четверной прыжок - флип. Также в её арсенале фирменный сложный каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

Пожелаем всем участницам удачи и гладкого льда!

Порядок выхода фигуристок на лёд:

На данный момент положение сборных на турнире выглядит следующим образом: