С флагом, гимном и долгожданной победой: каким был финальный аккорд сезона в фигурному катании

Команда победителей: Анна Щербакова, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александр Галлямов (снимает) и Анастасия Мишина. Фото: Инстаграм Александра Галлямова

В японской Осаке завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию (КЧМ). Впервые за историю этого турнира победу одержала сборная России, не оставив соперникам никаких шансов.

Командные турниры в фигурном катании – относительно новый формат. Относительно классических видов – к примеру, первый чемпионат мира был проведён ещё в 1896-м, тогда соревновались только мужчины. Командные же соревнования появились почти через 100 лет – в 1997 году был создан коммерческий турнир «Japan Open», куда приглашались популярные спортсмены из Японии и других стран.

С 2009 года эти соревнования стали называться командным чемпионатом мира (не теряя коммерческого статуса) и проводиться под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир проходит в Японии, раз в два года. Формат так полюбился спортсменам и зрителям, что с 2014 года в олимпийской программе фигурного катания тоже есть командный вид (россияне, вместе с фигуристкой из Екатеринбурга Юлией Липницкой, в Сочи как раз стали первыми чемпионами).

А вот высшая ступень пьедестала на командном чемпионате мира нашим фигуристам ещё не покорялась – в 2015-м и 2017-м было серебро, в 2019-м – бронза. И особенно важно было переломить ситуацию в преддверии Олимпиады в Пекине, которая стартует уже в феврале 2022 года.

По регламенту короткие и произвольные программы на КЧМ никак не связаны, баллы в общую копилку сборной начисляются отдельно – 12 за первое место и дальше по убыванию. Всего в турнире принимают участие шесть стран, показавшие в течение года лучшие результаты в этом виде спорта.

Основная борьба за призы развернулась между тремя сборными – Россией, США и Японией. Российская команда в Осаку приехала сильнейшим составом: в трёх видах выступали действующие чемпионы мира. И все они на японском льду доказали, что абсолютно заслуженно несколько недель назад завоевали свои титулы – Анна Щербакова, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов – не отдали соперникам ни одного балла.

Команда США, хоть в итоге и отстала от России аж на 15 баллов, сражалась до конца. Главный козырь американцев – чемпион мира Нэйтан Чен, не давший обыграть себя даже легендарному Юдзуру Ханю, которому должны были помогать домашние стены и армия поклонников (в отличие от Швеции на КЧМ зрителей пустили на трибуны). Но от США не приехал их первый танцевальный дуэт Мэдисон Хаббел и Закари Донахью, на это нужно делать скидку, говоря о медальных перспективах в Пекине.

С танцорами примерно такая же ситуация у канадцев и французов, но если американцам усиление бы помогло, то ещё двум названным командам нужно что-то придумывать в остальных видах – пока в их сборных наблюдается самый настоящий кризис. Подтверждение тому – Италия, которая обошла их, даже несмотря на отсутствие одного члена команды: у лидера мужского одиночного катания Италии Маттео Риццо в Японии выявили коронавирус, а заменить фигуриста уже было нельзя.

Японцы, конечно, рассчитывали на своих одиночников. Но Ханю, как мы уже отметили, оба турнирных дня завершил на второй позиции, а Рика Кихира не смогла справиться с тройными акселями и не вошла в тройку ни в короткой, ни в произвольной программах.

Для нашей сборной этот турнир стал знаменательным не только благодаря историческому результату, но и потому, что наконец в честь спортсменов поднялся российский флаг и прозвучал гимн страны. Напомним, турнир – коммерческий, а значит, организаторы не нарушили никаких санкций. Это был прекрасный финальный аккорд такого сложного и такого невероятного сезона.

PS. Смеем предположить, что громких переходов от одного тренера к другому – как случилось годом ранее – в этом межсезонье мы не увидим. Ставки все сделаны. Впереди у спортсменов короткий отдых, а затем подготовка к олимпийскому году: постановка новых программ и усложнение контента (даже 24-летняя Елизавета Туктамышева заявила, что будет всерьёз работать над четверными прыжками, чтобы бороться с молодёжью на равных).

Результаты: 1. Россия – 125 2. США – 110 3. Япония – 107 4. Италия – 72 5. Франция – 67 6. Канада – 57