Календарь международных турниров по фигурному катанию на сезон 2021/22

Международный союз конькобежцев представил полное расписание главных турниров по фигурному катанию сезона-2021/22. Будем надеяться, что пандемия коронавируса не внесёт коррективы по ходу сезона, и все соревнования состоятся по плану. По информации Федерации фигурного катания на коньках России, о распределении наших фигуристов по этапам Гран-при станет известно в начале июля.
Главные старты
Чемпионат Европы
10.01–16.01 Таллин, Эстония
Чемпионат четырех континентов
17.01–22.01 Тяньцзинь, Китай
Зимние Олимпийские игры-2022
4.02–20.02 Пекин, Китай
Чемпионат мира среди юниоров
07.03–13.03 – София, Болгария
Чемпионат мира
21.03–27.03 – Монпелье, Франция
Серия Гран-при среди юниоров
В юниорах выступают спортсмены, которым на 1 июля 2021 года будет с 13 по 19 лет (21 год у партнёров в танцах и парах). Один спортсмен или пара могут принимать участие в двух этапах. Лучшие шесть фигуристов по итогам этапов попадают в финал юниорской серии Гран-при.
У юниоров (в отличие от взрослых) всего семь этапов, но спортивные пары могут выступить только на четырёх (из-за малого количества участников в этом виде).
18.08–21.08 – Куршевель, Франция
25.08–28.08 – Эдмонтон, Канада
01.09–4.09 – Кошице, Словакия
15.09–18.09 – Красноярск, Россия
22.09–25.09 – Любляна, Словения
29.09–02.10 – Гданьск, Польша
06.09–9.09 – Линц, Австрия
Серия Гран-при
У взрослых пройдёт шесть этапов. Фигурист (пара) имеет возможность выступить на двух этапах, по итогам шестёрка лучших проходит в финал Гран-при. Но по два этапа получают только 25–30 лучших фигуристов планеты.
На одном этапе в отдельном виде могут участвовать максимум 12 фигуристов в одиночных разрядах, 10 в танцах и 8 в парах.
- 20.10 — 24.10 Skate America — Лас-Вегас, США
- 29.10 — 31.11 Skate Canada — Ванкувер, Канада
- 05.11 — 7.11 Cup of China — Чунцин, Китай
- 12.11 — 14.11 NHK Trophy — Токио, Япония
- 19.11 — 21.11 Internationaux de France — Гренобль, Франция
- 26.11 — 28.11 Rostelecom Cup — Москва, Россия
- 19.12 — 12.12 Финал Гран-при — Осака, Япония