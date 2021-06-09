Календарь международных турниров по фигурному катанию на сезон 2021/22

Фото: Александр Козик

Международный союз конькобежцев представил полное расписание главных турниров по фигурному катанию сезона-2021/22. Будем надеяться, что пандемия коронавируса не внесёт коррективы по ходу сезона, и все соревнования состоятся по плану. По информации Федерации фигурного катания на коньках России, о распределении наших фигуристов по этапам Гран-при станет известно в начале июля.

Главные старты

Чемпионат Европы

10.01–16.01 Таллин, Эстония

Чемпионат четырех континентов

17.01–22.01 Тяньцзинь, Китай

Зимние Олимпийские игры-2022

4.02–20.02 Пекин, Китай

Чемпионат мира среди юниоров

07.03–13.03 – София, Болгария

Чемпионат мира

21.03–27.03 – Монпелье, Франция

Серия Гран-при среди юниоров

В юниорах выступают спортсмены, которым на 1 июля 2021 года будет с 13 по 19 лет (21 год у партнёров в танцах и парах). Один спортсмен или пара могут принимать участие в двух этапах. Лучшие шесть фигуристов по итогам этапов попадают в финал юниорской серии Гран-при.

У юниоров (в отличие от взрослых) всего семь этапов, но спортивные пары могут выступить только на четырёх (из-за малого количества участников в этом виде).

18.08–21.08 – Куршевель, Франция

25.08–28.08 – Эдмонтон, Канада

01.09–4.09 – Кошице, Словакия

15.09–18.09 – Красноярск, Россия

22.09–25.09 – Любляна, Словения

29.09–02.10 – Гданьск, Польша

06.09–9.09 – Линц, Австрия

Серия Гран-при

У взрослых пройдёт шесть этапов. Фигурист (пара) имеет возможность выступить на двух этапах, по итогам шестёрка лучших проходит в финал Гран-при. Но по два этапа получают только 25–30 лучших фигуристов планеты.

На одном этапе в отдельном виде могут участвовать максимум 12 фигуристов в одиночных разрядах, 10 в танцах и 8 в парах.