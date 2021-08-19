Фигуристы не заедут в Китай перед Олимпийскими играми

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Александр Козик

Сегодня в Куршевеле начались соревнования первого этапа юниорской серии мирового Гран-при по фигурному катанию. Это означает, что сезон 2021/22 в этом виде спорта официально открыт. Правда, в связи с пандемией уже есть несколько перемен – во-первых, стартовый турнир у юниоров должен был пройти в Канаде, но вынужденно его перенесли во Францию. Во-вторых, на днях Китай объявил о том, что свой этап взрослого Гран-при они проводить не будут.

Напомним, что в прошлом году серию Гран-при* – одно из главных соревнований в фигурном катании – пришлось организовывать в формате «национальных турниров». Спортсмены выступали только на домашних этапах или в странах, где постоянно тренируются. Два этапа полностью отменили, поэтому в финале Гран-при уже не было никакого смысла. В нынешнем сезоне Международный союз конькобежцев (ISU) всерьёз настроен провести все свои старты в традиционном формате, в том числе Гран-при.

*Взрослая серия Гран-при включает шесть этапов. На каждом в отдельном виде могут участвовать максимум 12 фигуристов в одиночных разрядах, 10 – в танцах и 8 спортивных пар. Фигурист (дуэт) имеет возможность выступить на двух этапах, по итогам шестёрка лучших в каждом виде проходит в финал.

Тревожным стало заявление Китая о том, что они не смогут провести свой этап. В пресс-релизе ISU сообщается, что «ввиду ограниченного числа международных рейсов, прибывающих во все города Китая, и ограничений по профилактике COVID-19, концепция «пузыря» не может быть реализована». Тревожным, потому что уже в начале 2022 года в Пекине должна пройти зимняя Олимпиада, и если государство не может обеспечить безопасность одного (далеко не самого крупного мероприятия), то как они собираются справиться с масштабными Играми?

Но вернёмся к Гран-при, на котором проведение всех шести этапов обязательно. Поэтому ISU сейчас рассматривает варианты переноса в другую страну. Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган уже сказал, что вряд ли наша страна будет претендовать на ещё один турнир, ведь мы проводим Rostelecom Cup, который, кстати, впервые с 1996 года пройдёт не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Сочи.

Иллюстрация: Геннадий Богатырёв/Александр Козик

По иронии судьбы именно на Cup of China заявлена, к примеру, 15-летняя одиночница Майя Хромых. Уроженка Нижнего Тагила, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, заставила говорить о себе весь фигурнокатательный мир 28 февраля 2021 года, когда в финале кубка России чисто исполнила сразу два четверных прыжка – тулуп и сальхов. Это и позволило ей буквально ворваться во взрослую сборную на Гран-при, хотя за попадание туда в женской части у России очень серьёзная конкуренция (в каждом этапе могут принять участие лишь по три представительницы нашей страны). По той же причине Майе пока достался лишь один этап, а чтобы бороться за выход в финал, нужно два. По сути, для Майи это бесценный опыт, работа на свой мировой рейтинг. И… теоретически возможность заработать ещё один этап, потому что на турнире Rostelecom Cup одно российское место пока остаётся вакантным. Его может занять Софья Самодурова (чемпионка Европы-2019), ей тоже предложен лишь один этап, или фигуристка, для которой сочинский этап станет первым и единственным. Но если Майя перед этим займёт призовое место, она сможет побороться за финал (он пройдёт в японской Осаке с 9 по 12 декабря), и Федерация фигурного катания России должна предоставить шанс.

В парном катании на Гран-при примут участие сразу два дуэта со свердловскими корнями. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Александр начинал спортивную карьеру в столице Урала) и пара из Екатеринбурга Алина Пепелева/Роман Плешков.

Мишина и Галлямов действующие чемпионы мира, одни из главных претендентов на золото пекинской Олимпиады и, конечно, фавориты Гран-при. Уже известно, что пара оставила короткую программу – «Эсмеральду» – с прошлого сезона, для произвольной фигуристы и их тренерский штаб выбрали крайне необычное сочетание произведений Свиридова – «Метель» и «Время вперёд», новую программу им поставил Николай Морозов. Несмотря на то что музыкальные планы оглашены и на видео уже есть тестовые прокаты, в борьбу на Гран-при эти спортсмены вступят довольно поздно – в середине ноября. Однако болельщикам не стоит сильно расстраиваться, ведь уже 11–12 сентября в Челябинске пройдут контрольные прокаты сборной, где мы увидим и Анастасию с Александром.

А вот Алине Пепелевой с Романом Плешковым предстоит открывать Гран-при в Лас-Вегасе. В прошлом сезоне к тренерской работе вернулась Нина Мозер (наставник олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова) и взяла как раз екатеринбуржцев. Дуэту очень не хватало стабильности, надеемся, что Мозер удастся проблему решить. Вторым этапом для Алины и Романа тоже должен был стать Cup of China.

Также стало известно, что уроженец Первоуральска Александр Коровин с этого сезона будет выступать за Филиппины в паре с Изабеллой Гамес. Ранее фигурист катался с Алисой Ефимовой, они становились победителями Кубка России и Универсиады в Красноярске. Дуэт распался в 2020-м.

Календарь Гран-при 20.10 — 24.10 Skate America — Лас-Вегас, США

— Лас-Вегас, США 29.10 — 31.11 Skate Canada — Ванкувер, Канада

— Ванкувер, Канада 05.11 — 7.11 Cup of China — Чунцин, Китай. ОТМЕНЁН. Перенос в другую страну.

— Чунцин, Китай. 12.11 — 14.11 NHK Trophy — Токио, Япония

— Токио, Япония 19.11 — 21.11 Internationaux de France — Гренобль, Франция

— Гренобль, Франция 26.11 — 28.11 Rostelecom Cup — Сочи, Россия

09.12 — 12.12 Финал Гран-при — Осака, Япония