Контрольные прокаты: какое впечатление произвели уличные танцы фигуристов. Фото

Фото: Александр Козик

Сегодня в Челябинске стартовали контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Этого события ждали все – и спортсмены, и болельщики. Да, на трибуны арены «Трактор» допустили зрителей, правда с ограничением в 1000 человек. Но всё-таки праздник состоялся, точнее, начался.

И открывать этот долгожданный праздник фигурного катания выпало именно танцорам. В этом году ISU определил обязательной темой для «уличные танцы», и естественно, мы увидели совершенно новые программы.

Увы, до Челябинска не доехал один из самых ярких российских дуэтов Александра Степанова и Иван Букин, мы будем ждать их премьеры дальше в сезоне. А пока о тех, кто к контрольным прокатам готов.

Уличные танцы – как глоток свежего воздуха в фигурном катании. Ребята все очень молодые, и конечно, им эта тематика должна быть близка по духу, по атмосфере и драйву. Правда, первая разминка на контрольных прокатах всё же показала, что границы постановщики и спортсмены устанавливают себе сами, порой, не решаясь сделать что-то очень современное, новаторское.

Сначала о костюмах. Понятно, что к контрольных прокатам далеко не все успевают подготовить новые наряды, но первая разминка в танцах дала отчётливо понять, что над оригинальностью образов ещё следует поработать. Ну хотя бы потому что все пары первой группы выступали в чёрном. Да, этот цвет очень органичен для уличной культуры, но всё же не является единственным.

Да, и музыка повторялась. В парах со звёздными тренерами и звёздными для фигурного катания родителями – Аннабель Морозов/Андрей Багин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин остановили на композиции The Black Eyed Peas – Boom Boom Pow. И если Диану с Глебом зрители встречали с воодушевлением, то, конечно, на второй паре уже было лёгкое недоумение. Возможно, как раз после контрольных прокатов дуэты пересмотрят музыкальную наполняемость программ.

Вторая группа участников смотрелась убедительнее и ярче. Порадовал образ Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, ими были выбраны легендарные танцевальные хиты - Come Together Гэри Кларка младшего и It\'s Raining Men Джерри Холлиэлл. Выглядела Лиза соответствующее – что-то празднично-уличное из 80-х.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показали, пожалуй, один из самых зажигательных танцев – тоже под хиты, но уже 2000-х. Также пара после проката рассказала, что подготовка к сезону далась им очень непросто, поэтому они ещё не до конца доделали произвольную программу, из-за чего во второй день они тоже будут катать ритм-танец.

Ну и приятно удивили наши действующие чемпионы мира – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые первую часть ритм-танца катали под зажигательную You Can Leave Your Hat On, а во второй использовали наработки прошлого сезона и тему из Майкла Джексона. Постановка действительно смотрится очень свежо, тем более, что Вику и Никиту обычно упрекали в том, что они стали заложниками исключительно лирических образов.

