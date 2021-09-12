Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция. Контрольные прокаты

Фото: Александр Козик

Сегодня в Челябинске продолжатся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Вчера фигуристы представили короткие программы, получив свою порцию бурных оваций, но и оценок, конечно же, тоже. Правда пока не в балловом эквиваленте. Показали, что наработано к началу сезона и наши замечательные девушки, но самое интересное в женском одиночном катании, естественно, будет сегодня, когда в ход пойдут не только тройные, но и четверные прыжки.

17:37 Зал стоит, все скандируют "ракета-ракета". Можно ли что-то к этому добавить! Как же она довольна! Страшно подумать, что она может сделать и шесть, если добавит риттбергер, а ещё добавит триксель. Невероятно.

Фото: Александр Козик

17:36 Ну что! Она прыгнула огромное количество четверных! Пять! И она со всеми справилась! Это просто невероятно, про начала сезона она будто не слышала, просто здорово!!

17:34 Четверной сальхов - сделан, с небольшой помаркой. Каскад двойной аксель – тройной тулуп - отлично. Сольный четверной тулуп - здорово!

17:33 Четверной флип - чисто!

17:29 Завершать сегодняшний вечер предстоит русской ракете Трусовой. Давай, Саша. Пусть всё получится!

17:28 Камила хватается за голову. Да, ошибок много, но думаем, она сама всё понимает - и волнение, и самое начало сезона. Всё она может и умеет. Нужно лишь настроиться на правильную волну, чего мы ей искренне желаем.

Фото: Александр Козик

17:26 Увы, с первого четверного - сальхова она упала. Дальше был триксель, с помаркой, но выполнен. Каскад из четверного и тройного тулупа тоже с падением. Что ж, никому старт такого важного сезоне не даётся легко.

17:25 Выход Камилы Валиевой и "Болеро". Эту программу мы, конечно, уже хорошо знаем, поэтому всё внимание - на прыжки.

Фото: Александр Козик

17:21 Но ничего, спишем на первый серьёзный старт. Тем более, что концовка этой программы - зажигательная, трибуны бушуют!

17:20 А вот дальше пошли ошибки на прыжках, включая падение на лутце, что за собой повлекло срыв ещё и флипа. Очень жаль.

17:19 Восточная сегодня не императрица, а царица Туктамышева начинает с выполненного трикселя! Пусть с помаркой, но сделано!

17:17 А мы возвращаемся на лёд, где уже приготовилась к прокату Елизавета Туктамышева, серебряный призёр прошедшего ЧМ.

17:15 Какой яркий нас с вами ждёт сезон, где столько потрясающих программ, в которых, пусть и чуть позже, но ещё будут сложнейшие прыжки. Осталось лишь немного подождать.

17:13 А вот в финале - "Реквием" Моцарта. Какая же сильная музыка и как Аня с ней справляется! Браво!

Фото: Александр Козик

17:11 Мы уже видели сегодня "Мастер и Маргариту" в исполнении Евгения Семененко, сейчас свою версию демонстрирует Аня.

17:09 Сейчас время Анны Щербаковой. Да, не будет сегодня четверных, но должен быть хороший прокат и сложные каскады.

17:08 Вместе с Этери Тутберидзе они пересматривают повтор, эмоционально разбирают ошибки.

17:09 Ну что, Алёна обещала, что вернётся, что ещё наберёт былую форму. И она на пути! Были помарки на прыжках, мы, конечно, не можем это не заметить, но это уже совсем другая Алёна, фигуристка, которая ещё поборется!

Фото: Александр Козик

17:06 Произвольная Алёны под музыку Вивальди "Времена года" (отрывок "Зима").

17:03 Есть триксель!

17:00 Открывать выступления в этой группе предстоит Алёне Косторной. У Алину вчера не получился тройной аксель, на сегодня на тренировке он ей удался. Ждём!

16:56 А вот сейчас точно кульминация - на льду сильнейшие из сильнейших. Великолепная пятёрка - Щербакова, Трусова, Туктамышева, Косторная, Валиева.

16:55 Остальной прыжковой набор Майя исполнила играючи. Вот это да! Зал взрывается аплодисментами, а Майя, кажется, сама от себя такого танца не ожидала. Молодчина!

Фото: Александр Козик

16:52 Не знаем, подозревали ли вы, насколько будет идти танго из "Мулен Руж" этой совсем ещё молодой фигуристке! Всё-таки тут нужно и страсть показать, и злость с ненавистью, ох, как Майя убедительна!

16:51 Каскад четверной тулуп-тройной тулуп - великолепно! Сольный четверной сальхов, увы, опять не получился - только полтора оборота.

16:49 Время Майи Хромых - второй фигуристки на сегодня из группы Тутберидзе. Вчера Майя прекрасно исполнила короткую программу, но сегодня задача куда сложнее - два четверных.

16:47 "Будь сильной" поёт Кристина Агилера, Соня, прислушайся - и будь сильной! Да, сегодня не всё получилось, были сорванные прыжки. Эта фигуристка самый строгий критик для себя, конечно, ей предстоит ещё много работать, она прекрасно понимает.

16:44 Выступает Софья Самодурова, произвольная программа которой поставлена под музыку из фильма "Мулан". Соне очень идёт эта постановка, для которой сшит яркий, оригинальный костюм.

Фото: Александр Козик

16:38 Да, если всё-таки говорить про прыжки, идеальными их назвать, увы, нельзя. Были недокруты, была бабочка. Но оторваться от программы всё-таки невозможно.

16:35 На льду Елизавета Нугуманова. Катание Лизы, если честно, не хочется раскладывать на прыжки, им хочется любоваться. Тем более что для произвольной программы выбрана любимая многими девчонками нашей страны музыка из диснеевского мультфильма "Русалочка". И как же она идёт Елизавете! Как её потрясающее нежно-голубого цвета платье.

Фото: Александр Козик

16:28 Время для Ксении Синицыной. На старте программы она исполнила четверной тулуп. На каскаде двойной аксель- тройной тулуп Ксения запнулась, но оба прыжка всё-таки исполнила. Дальше серия сольных прыжков, все с руками наверх, что на соревнованиях, конечно, принесёт ей дополнительные баллы.

Фото: Александр Козик

16:27 Конечно, Даше есть над чем работать, это ещё только старт сезона. Тут же не отходя от бортика её тренерский штаб принялся разбирать элементы.

16:25 Нет, на контрольном прокате перед полным залом ошибаться в планы Дарьи Усачёвой не входило. Как всегда для Дарьи выбрали сильную, величественную музыку, с оперным вокалом. И Дарья заполнила её так, как она умеет.

Фото: Александр Козик

16:20 Время для первой фигуристки из группы Этери Тутберидзе - Дарьи Усачёвой. Утренняя тренировка у Дарьи прошла не самым лучшим образом, были ошибки. Она упала с тройного лутца и сделала степ-аут на тройном флипе.

16:10 Наконец-то кульминация сегодняшнего дня - на льду первая группа одиночниц. Сейчас мы увидим выступления следующих фигуристок:

1. Дарья Усачёва

2. Ксения Синицына

3. Елизавета Нугуманова

4. Софья Самодурова

5. Майя Хромых

Пока мы в ожидании, давайте разберёмся с контентом, который девушки выполнили на утренней тренировке.

Ксения Синицына зашла на четверной тулуп, но получилась только бабочка. Майя Хромых чисто прыгнула каскад четверной тулуп-тройной тулуп, но вот четверной сальхов ей, увы, не покорился.

Алёна Косторная первым прыгнула тройной аксель. В короткой программе Алёна с ним не справилась, а сегодня сделала удачно, посмотрим, что будет вечером.

Анна Щербакова, как и сказала вчера, не стала рисковать из-за травмы пальца на ноге и не пошла на четверные, но в программе у неё есть сложный каскад тройной лутц-тройной риттбергер, он ей удался.

Елизавета Туктамышева первым прыгнула каскад тройной аксель-двойной тулуп и сольный триксель. Всё - удачно. Впрочем, уже по короткой программе Лизы было видно, насколько она готова к сезону и насколько двигает её вперёд серебряная медаль ЧМ.

Камила Валиева исполнила четверной сальхов, триксель, но не справилась с каскадом из четверного и тройного тулупов и с сольным тулупом в четыре оборота.

Ну и хедлайнер вечеринки среди исполнительниц четверных прыжков - Александра Трусова - зашла на четыре квада. Из них не получился только сальхов, а сольные флип и тулуп с каскадом четверной лутц-ойлер-тройной сальхов - были выполнены почти идеально. Пожелаем "русской ракете" вечером, как минимум, сделать не хуже.

Порядок выхода на лёд фигуристок: 1. Дарья Усачёва 2. Ксения Синицына 3. Елизавета Нугуманова 4. Софья Самодурова 5. Майя Хромых 6. Алёна Косторная 7. Анна Щербакова 8. Елизавета Туктамышева 9. Камила Валиева 10. Александра Трусова

Отметим, что вчера стало известно, что Анна Щербакова сегодня не исполнит своих уже фирменных четверных прыжков, поскольку в межсезонье Анна вне льда травмировала палец на ноге, и пока ещё не готова на элементы ультра си.

Фото: Александр Козик

Очень любопытно, что в произвольной программе исполнит Алёна Косторная, у которой в короткой программе, увы, не получился тройной аксель.

Александра Трусова на тренировках буквально вкалачивает свои четверные, посмотрим, сколько их будет в программе и как они у нашей «русской ракеты» получатся. Вчера Саша поразила всех своей страстной, чувственной короткой постановкой, посмотрим, какой сюрприз она подготовила зрителям в произвольной.

Фото: Александр Козик

Елизавета Туктамышева оказалась отлично готова к этому старту, невероятно легко исполнив триксель в короткой программе, посмотрим, как сложится в произвольной. После вчерашнего проката Елизавета отметила, что они с тренерами в нынешнем сезоне сделали ставку на стабильность, хотя могли бы попробовать усложнить контент. Но сезон олимпийский, поэтому риски могут и не оправдаться. И судя по контрольным прокатам, где Елизавета смотрится очень здорово, она не прогадала со стратегией.

Фото: Александр Козик

Камила Валиева тоже прекрасно выступила в новой короткой программе, порхнув в тройном акселе. Вероятно, сегодня мы увидим его снова, а ещё и четверные. Напомним, что для произвольной Камила оставила прошлогоднюю постановку «Болеро».