Александра Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей в одной программе пять четверных прыжков

Фото: Александр Козик

В Челябинске на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию Александра Трусова установила рекорд - стала первой женщиной, которой удалось исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. Впрочем, рекорд в четыре квада тоже принадлежал этой спортсменке.

На пять прыжков Александра Трусова в карьере уже заходила, но вот исполнить их чисто не удавалось, точнее не удавалась все их приземлить. И вот свершилось - на первом же старте сезона Александра показала прокат, который заставил встать трибуны и весь тренерский штаб сборной.

Напомним, с этого сезона Александра вновь тренируется у Этери Тутберидзе. Специалисты высоко оценили короткую программу Трусовой "Фрида", но, кажется, никто не ожидал, что в произвольной она решится исполнять сразу пять четверных прыжков и этим затмит буквально всех, кто выступал до неё.

Четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и лутц в каскаде - вот то, что заставило в хорошем смысле вздрогнуть весь мир фигурного катания. Сама Саша после проката отметила, что, конечно, всё это нужно повторить на соревнованиях, но на данный момент она довольна. Также Трусова сказала, что было бы неплохо добавить к "прозвучавшему" набору ещё четверной риттбергер и тройной аксель. Сейчас, кажется, что это желание, граничащие с фантастикой, но Трусова (она же "русская ракета") уже не раз показывала нам всем, что именно за ней будущее фигурного катания, потому что она рискует и делает то, о чём другие мечтать боятся.