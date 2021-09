Контрольный выстрел фигуристов на сезон

Александра Трусова, кажется, и сама была шокирована прокатом. Стоя ей аплодировал тренерский штаб, а также гендиректор Федерации фигурного катания РФ Александр Коган и олимпийский чемпион и президент ФФККР Александр Горшков. Фото: Александр Козик

В Челябинске состоялись контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Лучшие спортсмены страны представили на Урале программы олимпийского сезона. В ответ они получили первые аплодисменты зрителей, конструктивные замечания от тренерского штаба и Федерации фигурного катания РФ, пока устные оценки судей, которые тоже обязательно приглашаются на мероприятие. Впечатление о том, каким будет этот крайне важный сезон, составили и корреспонденты «Областной газеты».

Ещё раз скажем, что контрольные прокаты не являются соревнованиями, это смотрины программ и набранной формы фигуристов, которым уже через несколько недель (а кому-то – дней, в зависимости от выбранного календаря) нужно будет защищать честь страны на международных стартах. Но, побывав в Челябинске, можем смело сказать: если бы за прокаты выставляли оценки, это был бы турнир не ниже чемпионата Европы, а то и мира.

Во-первых, шикарная организация. Уже несколько лет те, кто связан с фигурным катанием, как только слышат заветное слово «Челябинск», облегчённо выдыхают. Город умеет проводить соревнования на самом высоком уровне: комфортная, современная арена «Трактор», гостеприимство, внимание организаторов ко всем деталям и какая-то внешняя лёгкость в проведении столь непростого события.

Во-вторых, зрительский ажиотаж. Если бы не ковид, и можно было заполнить арену полностью, это сделали бы тут же. Да, билетов было мало и они оказались дорогими (об этом мы писали), но те, кому посчастливилось их приобрести, согласятся – оно того стоило.

Это третий пункт. Ни в одном виде фигуристы не позволили себе на старте сезона выступать вполноги. Да что там, мы присутствовали при рекордных пяти приземлённых прыжках Трусовой. Её прокат пересмотрел весь мир. Иностранные фигуристы делились видео в Инстаграм, а уральцы видели живьём.

И то, что неожиданно сборную во время контрольных прокатов буквально атаковали допинговые офицеры, тоже кое о чём говорит. Нескольким спортсменам из-за настойчивости антидопинговой службы пришлось лететь домой на день позже, и Косторную, например, тестировали не в свободный утренний интервал, а когда ей нужно было готовиться к выходу на лёд. Вот вам и внутренний старт, где не разыгрывались медали.

Но перейдём к его величеству фигурному катанию, ведь в Челябинске мы получили огромную почву для размышлений.

Танцоры, где креатив?

Открывать долгожданный праздник фигурного катания выпало, как уже заведено, танцорам. В этом году Международный союз конькобежцев (ISU) определил обязательной темой для них «уличные танцы», и естественно, у фигуристов не было возможности оставить ритм-танцы с прошлого сезона, поэтому мы увидели исключительно премьеры.

Уличные танцы – диско, хип-хоп, блюз, регги – как глоток свежего воздуха в данном виде. Все ребята молодые, и конечно, им эта тематика должна быть близка по духу, по атмосфере, по драйву. Но как показала первая группа танцоров, вышедших на контрольные прокаты, границы постановщики и спортсмены устанавливают себе сами, не решаясь сделать что-то действительно современное, новаторское.

Сначала о костюмах. Понятно, что к старту сезона не все успевают сшить новые наряды, но первая разминка в танцах дала отчётливо понять, что над оригинальностью образов ещё следует напряжённо поработать. Хотя бы потому, что все дуэты первой группы (и часть второй) выступали в чёрном. Да, этот цвет правда органичен для уличной культуры, но всё же не является единственным. На общем фоне выгодно выделилась лишь одна пара – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, в качестве музыкального сопровождения ими выбраны легендарные танцевальные хиты – Come Together Гэри Кларка младшего и It's Raining Men Джерри Холлиэлл, и выглядела партнёрша соответствующе яркой стилистике 80-х.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фото: Александр Козик

В музыкальном плане интересные находки тоже были, скорее, исключением. Часть дуэтов всё равно умудрилась использовать уже до боли знакомые болельщикам композиции, часть начала повторяться в выборе. К примеру, пары со звёздными тренерами и звёздными родителями – Диана Дэвис (дочь Этери Тутберидзе)/Глеб Смолкин и Аннабель Морозов(дочь Николая Морозова, он же тренер дуэта)/Андрей Багин остановились на композиции The Black Eyed Peas – Boom Boom Pow. И если Диану с Глебом, так как они выступали первыми, зрители встречали с воодушевлением, то на второй паре уже возникло лёгкое недоумение. Возможно, после контрольных прокатов их команды как раз пересмотрят музыкальную наполняемость.

Совсем другое впечатление оставил произвольный танец Аннабель и Андрея. Они взяли классику – «Шахерезаду» Римского-Корсакова (пусть тоже часто звучащую на льду), но какую постановку им сделали! От Аннабель сложно оторвать глаз – специалисты тут же отметили продуманность образа, и то, как дорого смотрится её костюм. Сколько в этой программе «вкусных» нюансов, интересных поддержек, граничащих с акробатикой. И главное, как здорово они её катают уже на старте сезона – видно, что летом проведена колоссальная работа, пара во всеоружии. И это на фоне не приехавшей на контрольные прокаты второй нашей пары – Александры Степановой и Ивана Букина (у Саши вирусная ангина, желаем ей здоровья), а также третьей по силе паре – Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Эти ребята в Челябинск приехали, но героически оба дня катали ритм-танец, потому что произвольный оказался не готов.

При таком раскладе Аннабель Морозов и Андрей Багин имеют все шансы бороться за третью квоту на Олимпийские игры, и это один из главных выводов прошедших контрольных прокатов.

Действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, что называется, на уровне. Первую часть ритм-танца они катали под зажигательную You Can Leave Your Hat On, а во второй (так нам показалось) использовали наработки прошлого сезона (программа под Майкла Джексона, от которой позже отказались). Постановка смотрится очень свежо, тем более, что Вику и Никиту часто упрекали, что они заложники исключительно лирических образов. Впрочем, даже в street dance пара осталась максимально элегантной (а плюс это или минус – позже оценят судьи).

Виктория Синицына и Никита Кацалапов в новом ритм-танце. Фото: Александр Козик

Великолепный Марк

В мужском одиночном катании контрольные прокаты всё же носили соревновательный характер. Дело в том, что через неделю в Германии пройдёт отборочный турнир – Nebelhorn Trophy, на котором один из наших спортсменов должен подтвердить третью олимпийскую квоту. Для этого фигуристу нужно занять место не ниже шестого. По правилам в Оберстдорф не могут поехать Коляда и Семененко, поскольку они участники прошедшего ЧМ. Перед контрольными прокатами в заявку на турнир попал Дмитрий Алиев, а потом оттуда исчез. Как выяснилось, у Дмитрия есть небольшие проблемы со здоровьем, и Федерация решила подстраховаться, отправив кого-то другого, благо выбор казался большим.

Но по итогам контрольных прокатов потенциальный список сузился до двух спортсменов – оба из группы Светланы Соколовской. Александр Самарин показал сложнейший контент (чего только стоил каскад четверной лутц – тройной тулуп) и стабильность, которой не было годами. В подтрибунном помещении счастливый Саша рассказал журналистам, что его перестали мучить травмы – вот вам и залог успеха. Есть, конечно, вопросы к хореографии, но у этого фигуриста другие сильные стороны – мощь, прыжки на огромной высоте, характер.

Александр Самарин в короткой программе. Фото: Александр Козик

Однако Федерация как будто тоже до сих пор не верит, что Самарин сможет повторить успех, поэтому ставку пока сделала на Марка Кондратюка. Вот как раз у этого 18-летнего спортсмена постановки – загляденье. Короткая программа сделана под саундтрек из сериала «Великолепный век», произвольная – под музыку из нашумевшей рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Правда, пока у Марка ещё не хватает сил как следует докатать произвольную программу – были срывы на прыжках, потеря скорости. Но это то, что обычно дорабатывается к первым серьёзным турнирам.

Марк Кондратюк представил короткую программу под музыку из сериала "Великолепный век". Фото: Александр Козик

Михаил Коляда объявлял, что короткую программу будет катать под Чайковского, «Щелкунчика» для него пробовал поставить Илья Авербух, но тренер Алексей Мишин незадолго до контрольных прокатов сделал выбор в пользу Caruso в исполнении Лучано Паваротти. И не прогадал – постановка под эту легендарную композицию очень идёт Михаилу. Коляда, конечно, может прокатать что угодно, он большой артист. Но в олимпийский сезон хочется выстрелить в самую десяточку.

А вот «Список Шиндлера» оставил неоднозначное впечатление. И всё в постановке на своих местах, и фигурист прекрасно чувствует эту историю, проживает её на льду. Но перед глазами всё та же девочка в красном пальто – Юлия Липницкая, настолько точна была её программа на Играх в Сочи. Не брать эту музыку совсем, наверное, тоже неправильно. Но войти в ту же, олимпийскую реку, Михаилу после Липницкой будет сложно.

Количество = качество?

В спортивном парном катании до Челябинска доехали шесть дуэтов. Перспективная молодёжь и тройка, которая в равной степени претендует на лидерство любых турниров, включая Олимпиаду. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в короткой программе катают классику – «Лебединое озеро», где оба фигуриста на тёмной стороне. Выбор Тамары Москвиной понятен, она себе не изменяет в подходе к олимпийским программам – классика с национальной пропиской. Посмотрим, удастся ли ребятам выступать так, чтобы мы постоянно не сравнивали их с Еленой Ильиных и Никитой Кацалаповым образца Сочи-2014. Пока постановка ещё «не сверкает», может, дело в не получившихся элементах – проблема с выбросами, увы, перекочевала из прошлого сезона в новый.

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Вторая пара Москвиной – чемпионы мира-2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов (который начинал карьеру в Екатеринбурге) – короткую программу «Эсмеральда», оставленную с триумфального для себя сезона, кажется, могут проехать уже с закрытыми глазами. Эта уверенность тут же захватила трибуны, зрители щедро одаривали их аплодисментами с первого до последнего такта.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов в короткой программе "Эсмеральда" Фото: Александр Козик

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Александр Козик

Произвольная программа скомпонована из свиридовских «Метели» и «Время вперёд». Было крайне любопытно, как одно с другим можно «поженить». Сразу скажем, что болельщики поддерживали ребят ничуть не меньше, чем в первый день. Но у специалистов остался вопрос: не лучше ли было остановиться на чём-то одном, ведь стиль-то совершенно разный? Сами фигуристы после проката отмечали, что вторую часть катают «на выдохе» – она очень динамичная, если не сказать стремительная, под стать музыке, а энергии у Насти и Саши на финал почти не остаётся.

Евгению Тарасову и Владимира Морозова на контрольных прокатах выводила их большая команда. С нынешнего сезона они тренируются у Этери Тутберидзе и компании. Этой компании, честно говоря, было тесновато у бортика. Дудуаков, Глейхенгауз, Слюсаренко, Траньков, сама Этери. Также в подготовке спортсменов участвует Алексей Тихонов. Их задача – наконец-то довести пару до олимпийских медалей.

Но контрольные прокаты показали, что даже если весь огромный тренерский штаб сомкнёт дружным кругом арену, срывы Евгении и Владимира никуда не денутся. Проблема в самих фигуристах, в их головах. Да, обе программы замечательные, и правильно сделали, что Дебюсси заменили на Эйнауди. Но дело не в постановках. У Евгении остались проблемы на прыжках, Владимир сорвал поддержку (!). Дуэт с огромным опытом и юниорскими ошибками. И тут никакой предвзятости, ведь автор этих строк в ряду самых ярых поклонников пары, и был бы счастлив, если бы их неудачи ограничились контрольными прокатами.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов ещё не представили новых нарядов, но программы уже полюбились многим зрителям. Фото: Александр Козик

Трусова вернула себе титул главной звезды сборной

В женском одиночном катании в Челябинск приехали все, кто претендует на место в сборной на международные старты. Конкуренция в этом виде такая, что пропуск даже одного выступления – красный флажок для Федерации и причина обратить внимание на других спортсменок. Контрольные прокаты показали, а точнее подтвердили, что на данный момент самыми перспективными являются: Александра Трусова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Майя Хромых.

Начнём с уроженки Нижнего Тагила. Майя ворвалась в основу сборной, когда в феврале, в финале Кубка России, у неё получились два четверных прыжка – тулуп и сальхов. С таким набором она крайне конкурентноспособна на мировых стартах, главное – преодолеть отбор среди россиянок, ведь на Игры всего три квоты. Напомним, в мае фигуристке исполнилось 15 лет, а это значит, что по возрасту она имеет право поехать на Олимпиаду в Пекин.

Май Хромых в короткой программе. Фото: Александр Козик

В Челябинске Майе нужно было показать, что тот февральский триумф не был случайностью. Для произвольной программы тренеры выбрали танго – Buenos Aires Hora Cero Астора Пьяццоллы в исполнении Кремера и El tango de Roxanne из мюзикла «Мулен Руж». Честно признаться, мы не были уверены, что Майя справится со столь характерной, взрослой музыкой. Но на лёд действительно вышла роковая Роксана. Эта произвольная, пожалуй, одна из самых ярких и гармоничных среди наших одиночниц. Вначале Майя порхнула в каскад четверной тулуп – тройной тулуп и великолепно с ним справилось. Сальхов пока не получился, и судя по крайне недовольному лицу Тутберидзе после проката, на тренировках Майя его исполняет, но волнение первого старта дало о себе знать.

Камила Валиева и её невероятный шпагат. Фото: Александр Козик

Волнение сильно повлияло и на главную звезду (до контрольных прокатов) Камилу Валиеву. Она сорвала четверные прыжки, тройной аксель сделала с ошибкой. Анна Щербакова в межсезонье травмировала палец на ноге, поэтому пока от четверных отказалась. Но произвольная программа действующей чемпионки мира всё равно наделала немало шума: постановщики совместили музыкальную тему «Бал у Сатаны» из сериала «Мастер и Маргарита» и «Реквием» Моцарта.

Елизавета Туктамышева находится на подъёме после серебряной медали ЧМ, она отлично готова к сезону и борьбе. Получается, ей одной придётся противостоять многочисленным подопечным Тутберидзе. Лиза сделала тройные аксели, правда, в произвольной её повело на коронном лутце, было падение. Но после проката Елизавета сама над собой подтрунивала – мол, столько лет в спорте, а позволила себе подумать, как идеально складывается прокат. Да, фигуристам такие мысли, пока не прозвучал финальный аккорд, противопоказаны.

Елизавета Туктамышева. Фото: Александр Козик

Алёна Косторная приехала в Челябинск после тяжелейшего сезона, когда она перешла в Академию Плющенко. Был коронавирус, травма, невнятные выступления, потеря главного козыря – тройного акселя. В Челябинске она поначалу тоже выглядела потерянной. В первый день в пресс-центре Алёна жаловалась на обстоятельства, организационные трудности. При этом тренеров рядом с ней не было. Сложилось впечатление, что холодок после её возвращения в родную команду не прошёл, свои проблемы она теперь решает сама. Но главное в олимпийском сезоне – результат, а не атмосфера. В произвольной программе (которая тоже очень хороша) ей всё-таки удалось приземлить тройной аксель, а значит, хоть и мизерный, но шанс на поездку в Пекин остаётся.

Алёна Косторная. Фото: Александр Козик

Но вот кто заявил о себе в полный голос, так это Александра Трусова. Она тоже вернулась к Этери от Плющенко, однако никакого напряжения между ней и тренерами в Челябинске не было совершенно – все улыбались, шутили. Потому что Саша ничего за прошлый сезон не растеряла, выиграла бронзу ЧМ, продолжала совершенствоваться. Её новая короткая программа «Фрида» показала, как она прибавила в артистизме и самом катании. А произвольная поделила мир фигурного катания на «до» и «после». Александра вопреки контенту, который был заявлен, и советам тренеров пошла на пять четверных прыжков. С каждым следующим приземлённым квадом люди на трибунах поднимались, в финале встали все, включая членов Федерации фигурного катания. Потому что Александра стала первой женщиной, приземлившей пять прыжков. В мире на это ещё способен американец Нэйтан Чен, его называют самым талантливым фигуристом современности. Но не пора ли Саше за этот титул с ним поспорить?

Александра Трусова. Фото: Александр Козик

Впрочем, немного охладим пыл: теперь Саше всё, что мы видели в Челябинске, предстоит повторить на соревнованиях. Уже 17 сентября Александра начнёт выступление на турнире в американском Норвуде.