Майя Хромых выступит на российском этапе Гран-при по фигурному катанию

Майя Хромых. Фото: Александр Козик

Уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых по итогам контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Челябинске получила возможность выступить сразу на двух этапах мирового Гран-при. Свободное место оставалось на Rostelecom Cup, который в этом году пройдёт в Сочи.

Получается, что оба старта на Гран-при для Майи придутся на ноябрь: с 5 по 7 ноября фигуристка выступит в итальянском Турине (именно туда был перенесён китайский этап), а с 26 по 28 ноября в Сочи.

Напомним, что ученица Этери Тутберидзе заставила говорить о себе весь фигурнокатательный мир 28 февраля 2021 года, когда в финале кубка России приземлила сразу два четверных прыжка – тулуп и сальхов. На прошедших неделю назад контрольных прокатах Майя попыталась повторить успех, но пока у неё получился только четверной тулуп в каскаде с тройным, сальхов не удался, но всё равно это серьёзнейшая заявка на попадание в дальнейшем в финал Гран-при. Поэтому Федерация фигурного катания России дала шанс выступить на двух этапах турнира именно Майе, а значит, побороться за награды мирового турнира.

Кроме того, на российском этапе Гран-при выступит Марк Кондратюк и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Взрослая серия Гран-при включает шесть этапов. На каждом в отдельном виде могут участвовать максимум 12 фигуристов в одиночных разрядах, 10 – в танцах и 8 спортивных пар. Фигурист (дуэт) имеет возможность выступить на двух этапах, по итогам шестёрка лучших в каждом виде проходит в финал.