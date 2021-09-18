Майя Хромых выступит на российском этапе Гран-при по фигурному катанию

Уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых по итогам контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Челябинске получила возможность выступить сразу на двух этапах мирового Гран-при. Свободное место оставалось на Rostelecom Cup, который в этом году пройдёт в Сочи.
Получается, что оба старта на Гран-при для Майи придутся на ноябрь: с 5 по 7 ноября фигуристка выступит в итальянском Турине (именно туда был перенесён китайский этап), а с 26 по 28 ноября в Сочи.
Напомним, что ученица Этери Тутберидзе заставила говорить о себе весь фигурнокатательный мир 28 февраля 2021 года, когда в финале кубка России приземлила сразу два четверных прыжка – тулуп и сальхов. На прошедших неделю назад контрольных прокатах Майя попыталась повторить успех, но пока у неё получился только четверной тулуп в каскаде с тройным, сальхов не удался, но всё равно это серьёзнейшая заявка на попадание в дальнейшем в финал Гран-при. Поэтому Федерация фигурного катания России дала шанс выступить на двух этапах турнира именно Майе, а значит, побороться за награды мирового турнира.
Кроме того, на российском этапе Гран-при выступит Марк Кондратюк и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Взрослая серия Гран-при включает шесть этапов. На каждом в отдельном виде могут участвовать максимум 12 фигуристов в одиночных разрядах, 10 – в танцах и 8 спортивных пар. Фигурист (дуэт) имеет возможность выступить на двух этапах, по итогам шестёрка лучших в каждом виде проходит в финал.
Календарь Гран-при:
- 20.10 — 24.10 Skate America — Лас-Вегас, США
- 29.10 — 31.11 Skate Canada — Ванкувер, Канада
- 05.11 — 7.11 Cup of China (перенесён в Турин, Италия).
- 12.11 — 14.11 NHK Trophy — Токио, Япония
- 19.11 — 21.11 Internationaux de France — Гренобль, Франция
- 26.11 — 28.11 Rostelecom Cup — Сочи, Россия
- 09.12 — 12.12 Финал Гран-при — Осака, Япония