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Спорт / Фигурное катание
22 сентября 2021, 12:41

Трусова, Туктамышева, Самарин: смотрим I этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани

Елизавета Туктамышева.

Елизавета Туктамышева. Фото: Александр Козик

Сегодня в Сызрани стартует I этап Кубка России по фигурному катанию сезона 2021/22. Честно говоря, мы уже начинаем забывать времена, когда этот турнир считался второстепенным, где выступают спортсмены, которые не попали в основу сборной. Теперь фигуристы используют любой соревновательный шанс, что делает этот вид спорта ещё интереснее для болельщиков.

На I этапе Кубка России (в турнире мастеров спорта) мы увидим следующих спортсменов:

Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Александра Трусова.

Мужчины: Андрей Лазукин, Александр Самарин.

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев, Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев.

Полный список участников пока актуален только для танцев на льду, остальные будут дополняться.

22 сентября

15:25 – танцы на льду, КМС, ритм-танец

17:30 – танцы на льду, ритм-танец

23 сентября

12:40 – танцы на льду, КМС, произвольный танец

14:55 – танцы на льду, произвольный танец

15:40 – женщины, короткая программа

18:10 – мужчины, короткая программа

24 сентября

12:40 – женщины, произвольная программа

15:40 – мужчины, произвольная программа

18:15 – пары, КМС, короткая программа

19:55 – пары, короткая программа

25 сентября

13:10 – пары, КМС, произвольная программа

15:00 – пары, произвольная программа

16:00 – девушки, короткая программа

18:55 – юноши, короткая программа

26 сентября

10:55 – девушки, произвольная программа

14:25 – юноши, произвольная программа

Трансляции пройдут на сайте Первого канала.

Этапы Кубка России по фигурному катанию сезона 2021/22:

I Этап - Сызрань (22–26 сентября)

II Этап – Йошкар-Ола (10–14 октября)

III Этап – Сочи (20–24 октября)

IV Этап – Казань (8–12 ноября)

V Этап - Пермь (17–21 ноября)

Финал - Саранск (23–27 февраля)

Областная газета Свердловской области
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