Трусова, Туктамышева, Самарин: смотрим I этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани

Сегодня в Сызрани стартует I этап Кубка России по фигурному катанию сезона 2021/22. Честно говоря, мы уже начинаем забывать времена, когда этот турнир считался второстепенным, где выступают спортсмены, которые не попали в основу сборной. Теперь фигуристы используют любой соревновательный шанс, что делает этот вид спорта ещё интереснее для болельщиков.
На I этапе Кубка России (в турнире мастеров спорта) мы увидим следующих спортсменов:
Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Александра Трусова.
Мужчины: Андрей Лазукин, Александр Самарин.
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев, Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев.
Полный список участников пока актуален только для танцев на льду, остальные будут дополняться.
22 сентября
15:25 – танцы на льду, КМС, ритм-танец
17:30 – танцы на льду, ритм-танец
23 сентября
12:40 – танцы на льду, КМС, произвольный танец
14:55 – танцы на льду, произвольный танец
15:40 – женщины, короткая программа
18:10 – мужчины, короткая программа
24 сентября
12:40 – женщины, произвольная программа
15:40 – мужчины, произвольная программа
18:15 – пары, КМС, короткая программа
19:55 – пары, короткая программа
25 сентября
13:10 – пары, КМС, произвольная программа
15:00 – пары, произвольная программа
16:00 – девушки, короткая программа
18:55 – юноши, короткая программа
26 сентября
10:55 – девушки, произвольная программа
14:25 – юноши, произвольная программа
Трансляции пройдут на сайте Первого канала.
Этапы Кубка России по фигурному катанию сезона 2021/22:
I Этап - Сызрань (22–26 сентября)
II Этап – Йошкар-Ола (10–14 октября)
III Этап – Сочи (20–24 октября)
IV Этап – Казань (8–12 ноября)
V Этап - Пермь (17–21 ноября)
Финал - Саранск (23–27 февраля)