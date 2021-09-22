Трусова, Туктамышева, Самарин: смотрим I этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани

Елизавета Туктамышева. Фото: Александр Козик

Сегодня в Сызрани стартует I этап Кубка России по фигурному катанию сезона 2021/22. Честно говоря, мы уже начинаем забывать времена, когда этот турнир считался второстепенным, где выступают спортсмены, которые не попали в основу сборной. Теперь фигуристы используют любой соревновательный шанс, что делает этот вид спорта ещё интереснее для болельщиков.

На I этапе Кубка России (в турнире мастеров спорта) мы увидим следующих спортсменов:

Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Александра Трусова.

Мужчины: Андрей Лазукин, Александр Самарин.

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев, Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев.

Полный список участников пока актуален только для танцев на льду, остальные будут дополняться.

22 сентября 15:25 – танцы на льду, КМС, ритм-танец 17:30 – танцы на льду, ритм-танец 23 сентября 12:40 – танцы на льду, КМС, произвольный танец 14:55 – танцы на льду, произвольный танец 15:40 – женщины, короткая программа 18:10 – мужчины, короткая программа 24 сентября 12:40 – женщины, произвольная программа 15:40 – мужчины, произвольная программа 18:15 – пары, КМС, короткая программа 19:55 – пары, короткая программа 25 сентября 13:10 – пары, КМС, произвольная программа 15:00 – пары, произвольная программа 16:00 – девушки, короткая программа 18:55 – юноши, короткая программа 26 сентября 10:55 – девушки, произвольная программа 14:25 – юноши, произвольная программа Трансляции пройдут на сайте Первого канала.