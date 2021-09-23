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Спорт / Фигурное катание
23 сентября 2021, 19:38

Александра Трусова выиграла короткую программу на Кубке России в Сызрани

Александра Трусова

Фото: Александр Козик

Сегодня на I этапе Кубка России в Сызрани короткие программы представили женщины. Сильнее оказалась Александра Трусова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, которой удался тройной аксель. Третье место занимает представительница Свердловской области Вероника Яметова

Первой из фигуристок топ-уровня выпало выступать Елизавете Туктамышевой. Она блестяще справилась с тройным акселем в начале проката, а потом повторилась ситуация контрольных прокатов – последовала ошибка на тройном лутце (в каскаде с двойным тулупом) и вместо тройного флипа был исполнен лишь двойной. Судьи сначала поставили спортсменке 68,66 балла, но затем вспомнили о бонусах за элементы ультра-си (спишем на старт сезона) и добавили ещё два балла. Таким образом, оценка Елизаветы за короткую программу - 70,66.

Александра Трусова в короткой программе вновь пробовала исполнить тройной аксель, но случилось падение. Последующий прыжковой набор был сделан отлично, включая каскад тройной лутц-тройной тулуп, поэтому её оценка оказалась выше, чем у Туктамышевой – 74,53. Таким образом, Трусова выиграла короткую программу.

Но главная интрига, конечно, переносится в произвольную программу, где Александра будет прыгать четверные прыжки, о количестве которых пока не говорится. Однако есть ощущение, что участие в таких турнирах предполагает, что Саша постарается нарабатывать максимальный контент.

Областная газета Свердловской области

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