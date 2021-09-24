Елизавета Туктамышева. Фото: Александр Козик

Сегодня на I этапе Кубка России в Сызрани завершились выступления женщин. В произвольной программе сильнейшей стала Елизавета Туктамышева, которая успешно исполнила два тройных акселя. Вторая - свердловчанка Вероника Яметова, третья - Станислава Молчанова из Краснодарского края.

Напомним, что с произвольной программы сняласьАлександра Трусова. Она выиграла короткую программу, даже несмотря на то, что допустила падение с тройного акселя. Однако продолжать соревноваться фигуристка не стала. Официальная причина – медицинские показания, в СМИ также обсуждается, что это изначальный план команды Тутберидзе, поскольку Трусова была заинтересована лишь в наработке тройного акселя.

Елизавета Туктамышева же продолжила бороться. В произвольной программе она исполняла свой стандартный прыжковый набор. Каскад тройной аксель-двойной тулуп получился у Елизаветы идеально. На сольном трикселе фигуристка допустила степ-аут, но всё же прыжок был сделан. Не ушли проблемы с лутцем, поскольку вместо тройного был исполнен только прыжок в два оборота.

У Елизаветы очень зажигательная программа, даже несмотря на ошибки, ей удалось сорвать бурные аплодисменты и оставить очень хорошее впечатление от проката. Судьи поставили Туктамышевой 149,41. Сумма - 220,07.

Очень приятное впечатление оставила свердловчанка Вероника Яметова, которая будто вихрь пронеслась в своей произвольной программе. Увы, Вероника упала на каскаде тройной лутц-ойлер-тройной сальхов, в остальном же фигуристка показала отличный результат. Это отразилось и в баллах - 123,76 - за произвольную, 189,25 - в сумме.